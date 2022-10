La SNCB à la recherche de candidats pour occuper les futurs espaces commerciaux de la gare de Mons

Les Montois l’auront remarqué, les travaux et le réaménagement total du site de la nouvelle gare de Mons avancent bien ces derniers temps. "Enfin" diront certains à qui l’on peut difficilement donner tort. Malgré tout, le hall central pourra accueillir dès l’an prochain dix espaces commerciaux. La SNCB se lance donc à la recherche de candidats-concessionnaires pour l'exploitation de ces espaces.

"La nouvelle gare permettra de relier l'ancienne ville - cœur historique de Mons - et la nouvelle ville, et on y trouvera à la fois des services et des commerces, pour devenir un véritable lieu de vie qui bénéficiera non seulement aux voyageurs, mais aussi aux riverains", indique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB.

"Son hall central pourra en effet prochainement accueillir dix espaces commerciaux offrant des surfaces allant de 57 à 420 m². La SNCB est donc à la recherche de candidats-concessionnaires pour exploiter ces espaces et ce pour plusieurs catégories de service et de commerces tels qu'un espace café, un commerce dans le domaine de l'alimentation saine, ou encore un service dans le domaine médical."

La nouvelle gare de Mons : intermodale, accessible et fonctionnelle

En plus de sa fonction de trait d’union entre les deux quartiers, la nouvelle gare de Mons offrira une intermodalité et une accessibilité maximale en intégrant à la fois le train, le bus, les taxis, la voiture et le vélo : de nombreuses places de parking seront mises à disposition tant pour les vélos que pour les voitures et deux quais TEC seront intégrés à la structure. Ceci tout en répondant aux exigences en matière d’accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que de confort et de sécurité.

Les intéressés peuvent consulter les concepts recherchés et répondre aux offres jusqu'au 16 décembre 2022 via www.sncb.be/immo. La finalisation des travaux est prévue en 2023.

Pendant que certains cherchent encore à désigner les responsables des nombreux dysfonctionnements survenus lors des travaux, le chantier de la gare avance donc bien et devrait donc (enfin) se terminer l’année prochaine, mettant fin à une saga qui restera sans nul doute dans les annales.