Quaregnon: une distribution de soupe pour se réchauffer et recréer du lien

L’initiative aura connu un joli succès. En ce début de semaine, le plan de cohésion sociale de Quaregnon organisait sur le marché une distribution de soupe. De nombreux badauds ont ainsi profité de la présence du footruck « de la terre à l’assiette » pour y savourer une boisson bien chaude. En cette période de crise et alors que le moral peut rapidement glisser dans les chaussettes, l’opération en a séduit plus d’un.

"En réalité, ce n'est pas la première fois que ce genre d'actions est proposée mais il est vrai que cette fois, les réactions ont été unanimement positives", souligne Damien Jenart (PS), bourgmestre. "Peut-être qu'avant la crise, les gens prêtaient un peu moins attention à ce genre de chose. La succession de crises rend le quotidien de bon nombre de citoyens plus compliqué. Il est de notoriété publique qu'une petite soupe a le pouvoir de réchauffer les cœurs."

Bien au-delà de l'aspect alimentaire, l'action avait vocation à retisser du lien social. "On va au-delà d'une éventuelle problématique de précarité. La distribution n'est pas spécifiquement orientée vers celle-ci, elle est ouverte à toutes et tous. C'est une façon de pousser les gens à sortir de chez eux, à se rencontrer, à échanger,… En d'autres mots, c'est une façon de lutter contre l'isolement." Au contact de la population, le bourgmestre doit bien se rendre compte qu'aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri.

"L'habit ne fait pas le moine. Des travailleurs se retrouvent eux aussi en difficulté et peinent à joindre les deux bouts. L'événement a vocation à rassembler et s'il peut en plus être un petit coup de pouce en ces temps difficiles, ce n'est pas plus mal." Une nouvelle distribution de soupe sera proposée dès 11 heures le 23 novembre prochain au niveau de la rue Isaac et le 7 décembre près du Clos de la Majolique, sur le parking du hall polyvalent de Wasmuël. D'autres dates seront prochainement annoncées.