Actions prix de l'énergie : Le réseau Tec est perturbé en Mons-Centre

Le réseau Tec est perturbé ce jeudi en raison de la journée d'actions syndicales contre la hausse du prix de l'énergie. Les régions de Mons, Mons-Borinage et du Centre semblent particulièrement touchées tout comme celles de Lièges-Verviers et Charleroi. Mais des parcours sont également supprimés dans les provinces du Brabant wallon et du Hainaut, tout comme dans celles de Namur et du Luxembourg.



Les voyageurs sont invités à consulter la page Facebook du Tec ou contacter le call center de leur région par téléphone pour connaitre l'état du trafic. Une liste détaillée des trajets supprimés par région est disponible sur letec.be.