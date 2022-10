Tertre: le site d'Engie bloqué par la FGTB qui réclame des mesures fortes pour lutter contre la crise énergétique (VIDEO)

Ils étaient plus de 450, ce jeudi matin, à se mobiliser face aux prix de l’énergie. Pour exprimer son ras-le-bol et solliciter une intervention du gouvernement, la centrale des Métallos Wallonie Bruxelles (MWB), en collaboration avec la FGTB de Mons-Borinage, a organisé le blocage du site d’Engie Electrabel de Saint-Ghislain, situé rue d’Hautrage. Un choix symbolique, les militants estimant qu’il s’agit de l’une des entreprises qui profite pleinement de la crise.

"Les objectifs sont clairs : nous souhaitons rappeler à l'État que les mesures qui sont prises aujourd'hui ne sont pas suffisantes face à la crise économique historique que l'on vit et à la faillite sociale qui s'annonce", souligne Jason Dieu, secrétaire MWB Mons-Borinage/Hainaut-Occidental. "Nous demandons des mesures structurelles fortes et audacieuses, à savoir un plafonnement du prix de l'énergie. On ne veut plus de demi-mesures."

Certains manifestants étaient présents sur le site dès 5h30, ce jeudi. Rejoints par des militants venus de Wallonie Picarde, ils ont bloqué les accès du site saint-ghislainois. Aucun travailleur de l'entreprise Engie ne s'est cependant présenté sur les lieux, preuve que la direction avait pris connaissance de l'action. "Il s'agit d'une opération coup de poing. Nous allons simplement prononcer quelques discours devant les travailleurs et citoyens", précise encore Jason Dieu.

"Le constat est sans appel. Nos factures d’énergie restent impayables et les dernières mesures prises par le gouvernement ne suffiront pas. Chaque jour, des profits illégitimes sont réalisés par les entreprises énergétiques. La CREG estime que le bénéfice des centrales nucléaires devrait atteindre les deux milliards en 2022 et 1,3 milliard d’euros en 2023 et 2024. Il y a donc, d’un côté, des entreprises qui profitent de la crise et de l’autre, des citoyens qui ne parviennent plus à payer leurs factures."

Les syndicats, également mobilisés sur les sites de TotalEnergies à Feluy et devant la centrale électrique d'Armecoeur à Roux, réclament donc un plafonnement des prix de l'énergie, une réelle taxe sur les surprofits et que "le secteur stratégique de l'énergie soit à nouveau sous contrôle de l'État."Les actions de ce jeudi sont organisées en prémices d'une grève générale prévue le 9 novembre prochain.