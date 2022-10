Les communes de Mons-Borinage couperont l'éclairage public entre minuit et 5 heures: 1,5 million d'euros d'économie seront réalisées

C’est une décision qui ne surprendra probablement personne. La commune de Quévy l’avait déjà quelque peu anticipé en l’annonçant au début du mois d’octobre : dans le cadre de la crise énergétique, à l’issue d’une concertation, les bourgmestres des 11 communes de Mons-Borinage ont décidé d’éteindre l’éclairage public de minuit à cinq heures du matin. La mesure prendra effet dès le 1er novembre prochain, jusqu’au 31 mars sur les territoires de Mons, Frameries, Quaregnon, Colfontaine, Saint-Ghislain, Dour, Boussu, Quiévrain, Honnelles, Hensies et Quévy.

"La facture énergétique des communes explose elle aussi et cette décision a pour but de les aider à faire des économies d'énergie", explique-t-on du coté de la commune de Mons. Pour cette dernière justement, quelques adaptations seront nécessaires. "Tout sera éteint, y compris l'éclairage patrimonial, sauf dans le centre-ville et l'hypercentre de Jemappes, pour des raisons évidentes de sécurité liées à la vie nocturne de ces quartiers."Les voiries régionales gérées par le Service Public de Wallonie ne sont par ailleurs pas concernées par la mesure.

Pour ce qui concerne les décorations de Noël et l'éclairage y afférant, celui-ci sera maintenu par la commune puisqu'il est essentiellement composé de LED, très peu consommateur. "À titre d'exemple, tout l'éclairage de noël d'un territoire comme celui de la Ville de Mons et ses 19 communes représente une dépense de seulement 1000 euros. Compte tenu de l'apport de ces décorations pour les rues commerçantes et des difficultés que les commerçants traversent déjà avec la crise, les communes ont souhaité ne pas les pénaliser. Ces éclairages festifs resteront donc allumés jusqu'à minuit."

Ces nouvelles dispositions doivent permettre aux administrations communales de réaliser des économies de près d'1,5 millions d'euros. "Il s'agit d'une mesure forte mais nécessaire, compte tenu du contexte."Un contexte qui a – et c'est assez rare que pour être souligné – poussé les bourgmestres des 11 communes concernées à adhérer au même principe, quel que soit leur appartenance politique.