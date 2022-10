Plus de 2000 personnes attendues sur la marche d'Halloween d'Havré

Frissons garantis. C’est la promesse formulée par les organisateurs de la marche d’halloween d’Havré, organisée ce samedi pour la huitième fois. L’an dernier, ce ne sont pas moins de 2000 personnes qui avaient osé tenter l’expérience et qui avaient ainsi frôlé le malaise cardiaque ! Une petite centaine de figurants se chargeront de surprendre les participants, invités à parcourir à travers bois les 2,7 kilomètres de parcours. Âmes sensibles s’abstenir…

Rien ne laissait pourtant présager un tel succès lorsque l'événement a été lancé pour la première fois. "Des Américains qui occupaient un logement du Shape sont retournés au pays en laissant, devant leur habitation, des caisses entières de décoration d'Halloween. On s'est dit que ce serait sympa de les utiliser, de décorer un peu le manège", explique Isabelle Sacino, organisatrice et propriétaire du Ranch. "Au début, on s'était dit que les enfants et parents en profiteraient, on avait préparé un petit parcours dans les bois."

Le bouche-à-oreille avait tellement bien fonctionné que plusieurs centaines de personnes y avaient alors participé. Aujourd'hui, ils sont plus de 2000 à avoir des envies de frissons. "On accueille des personnes venues de Chimay, de Liège, ou même de France. On passe des heures et des heures à tout préparer mais on ne reçoit en général que des éloges. Les efforts sont récompensés et chaque année, on tente de faire mieux, de faire plus !"

Les décors se sont multipliés et l'organisation est peu à peu devenue plus professionnelle. "On est dans quelque chose de très réaliste. Tronçonneuses, cercueils et corbillards, voitures accidentées, pendues, zombie, sorcières,… On tente d'instaurer un vrai climat de terreur. Il n'est pas de rare de voir des personnes de 40 trembler comme des feuilles tout au long du parcours !" Pour Isabelle Sacino, l'objectif est clairement atteint. "On a la volonté de faire plaisir et on peut compter sur des bénévoles hyper-enthousiastes. Ca fait vraiment plaisir."

Pour espérer se faire peur, il faudra débourser quatre euros par adulte et deux euros pour les enfants de moins de dix ans. Tous les participants profiteront, à la sortie du parcours, d'un cocktail ou d'une boisson. "Tous nos bénéfices sont réinvestis dans nos activités. Depuis près de 20 ans par exemple, les enfants qui participent à nos stages reçoivent une collation et une boisson sans participation financière supplémentaire. Nous avons également pu effectuer des travaux dans notre buvette. Nos chevaux en profitent aussi, évidemment !"

Bref, pour avoir la peur de sa vie, le rendez-vous est donné à 19 heures à la rue de l’Europe, entre le numéro 191 et 192, au manège Le Ranch. Les inscriptions ne sont pas obligatoires.