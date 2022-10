Le studio montois Lets Dance participera une nouvelle fois à la pré-parade Disney

La magie continue ! En avril dernier, 130 danseurs du studio montois Let’s Dance prenaient part à une pré-parade, c’est-à-dire une chorégraphie présentée en amont de la parade officielle de Disneyland Paris. L’expérience s’étant révélée extrêmement positive, elle sera renouvelée dans les rues de MainStreet le 19 mars prochain. Les inscriptions sont désormais clôturées : reste donc aux candidats contactés de se montrer à la hauteur ce dimanche, lors des auditions.

Il faudra en effet se démarquer pour espérer être retenu. "Nous avons réceptionné plus de 450 candidatures", explique Julie Liénard, chorégraphe. "Contrairement à l'an dernier, nous avons ouvert le concours aux enfants à partir de 11 ans. Nous sommes convaincus que la nouvelle génération a les moyens de s'imposer et qu'elle pourrait apporter du dynamisme supplémentaire." En d'autres termes, il y aura beaucoup d'appelés pour peu d'élus.

"Plusieurs danseurs ayant déjà participé à la pré-parade retentent leur chance. On ne va pas se mentir, ils ont de grandes chances d'être repris car ils savent dans quoi ils s'engagent et ils savent ce que l'on attend d'eux. On sera cependant encore plus pointilleux. On a à cœur d'augmenter le niveau de la chorégraphie et de proposer quelque chose d'encore plus professionnel." Une fois sélectionnés, pas question pour les candidats de souffler.

Jusqu'au jour J, les entrainements se multiplieront. "Ils participeront à des workshops de préparation et accèderont à une formation complète, proposée par Lets Dance et Disney", précise encore la chorégraphe. "Danser tout en marchant, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, encore moins lorsque l'on a la chance de le faire à Disney. On se doit de coller au maximum à leurs codes et performer."

Les danseurs en ont conscience, l'enjeu est important et leur prestation pourraient leur ouvrir des portes. "C'est unique en Europe : nous sommes la seule de danse à avoir obtenu la possibilité de participer à la pré-parade. Lors de notre première participation, nous avons eu les félicitations du parc. Nous comptons bien réitérer l'expérience. Pour beaucoup, le rêve est devenu réalité ce jour-là."

Si la chorégraphie restera secrète jusqu'au grand jour, la curiosité de certains pourraient être assouvis un peu plus tôt. Les élèves de l'école pourraient en effet investir les rues d'Havré pour s'entrainer. "Le studio est vaste mais de là à pouvoir y parader… On a besoin de se mettre en condition, on a donc besoin d'espace. L'an dernier, c'était super de voir des riverains sortir dans la rue pour nous regarder. Ce sera encore le cas cette année !"