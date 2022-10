Mons: une sixième édition du festival de polar "Nuit blanche du Noir"

Les 12 et 13 novembre prochain, le festival littéraire Nuit blanche du Noir reprendra ses quartiers au cœur de la Cité du Doudou, dans un lieu pour le moins intimiste, la Chapelle des Capucins. Pour cette sixième édition, l’asbl InCulQ (Information Culture et Qualité) pourra compter sur le parrainage de Ian Manook, journaliste, éditeur et écrivain français, et sur le soutien d’écrivains internationaux. Citons Céline de Roany qui viendra d’Australie, Mercedes Rosende qui quittera l’Uruguay ou Seo Mi-ae, la star du polar coréen qui arrivera de Seoul.

"La part belle sera faite aussi aux signatures belges comme Francis Groff, Guiseppe Santoliquido (Prix des lecteurs de Club), Nicole Thiry ou encore Philippe Blasband, qui viendra nous présenter son premier polar", explique-t-on du côté de l'organisation, qui rappelle que la Nuit blanche du Noir n'est ni un salon commercial, ni une foire du livre. "Il s'agit bien d'un festival littéraire, où les rencontres permettent aux auteurs de parler de leur travail entre des sessions musicales, des lectures, des animations,…"

Une volonté destinée à permettre les échanges plus longs entre public et auteur, au-delà d’une simple signature. « L’événement vise un public très général, de passionnés du polar, du thriller et des écritures noires et propose une dynamique de rencontres, de réflexion et de convivialité qui alimente la curiosité de toutes les générations confondues. » Si le rendez-vous s’est inscrit naturellement à l’agenda des amateurs du genre, l’organisation ne se repose pas pour autant sur ses acquis.

Pour ce cru 2022, la nouvelle équipe occupera en effet la chapelle des Capucins, située rue Masquelier à Mons et proposera une série d’activités autour du livre. Un petit déjeuner littéraire sera par exemple organisé sur le thème "les coups de cœur de littérature noire" chez Milypat. Une exposition des photos de VDP sera par ailleurs vernie le 12 novembre. Pour le reste, la formule reste inchangée.

Des moments musicaux seront proposés par le duo Brass and Réels, des moments lectures seront assurés par les comédiens Pedtro Romero, Céline Schmitz et Nicolas Swysen (en VO et en VF), des moments cinéma seront réservés avec la présentation du fil Couleurs de l’Incendie. Bref, durant deux jours, les passionnés devraient trouver leur bonheur, d’autant que l’événement est accessible gratuitement.