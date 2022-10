Succès de foule pour la Nuit des Musées à Mons: 13 000 visiteurs ont vécu une expérience muséale nocturne

C’est ce que l’on peut qualifier de véritable succès. Ce week-end, la septième édition de la Nuit des Musées a attiré les foules comme jamais auparavant. L’événement a même battu son propre record, avec un nombre de bracelets vendus et d’entrées sur site supérieur à celui de toutes les éditions précédentes. Ce sont ainsi plus de 13 000 visiteurs qui se sont déplacés pour profiter de cette expérience muséale insolite et nocturne, qui prend plus d’ampleur d’année en année.

Preuve de l’engouement que suscite l’événement, toutes les grandes structures montoises avaient répondu à l’invitation d’ouvrir leurs portes pour l’occasion. Le BAM, le Musée du Doudou, le Beffroi, l’Artothèque, les Anciens Abattoirs, le Mons Memorial Museum, VisitMons, le Magasin de papier ainsi que le Mundaneum, la Maison Losseau et MUMONS avaient pour l’occasion concocté un programme alléchant.

"Le bourgmestre Nicolas Martin, l'échevine de la Culture Catherine Houdart, les équipes du Pôle Muséal, de la Maison Losseau, du Mundaneum et du Mumons sont particulièrement satisfaits du franc succès de cette édition qui a plongé le public dans des ambiances diamétralement différentes, d'un musée à l'autre", souligne-t-on du côté de la ville de Mons. "La programmation de la Nuit des Musées se veut ancrée sur le territoire, grâce à de nombreuses collaborations avec les commerçants, restaurateurs et producteurs locaux. Des rendez-vous spécialement dédiés aux plus petits permettent, quant à eux, d'asseoir d'avantage la Nuit des Musée en tant qu'évènement familial."

Entre 19 heures et 1 heure du matin, dix musées montois ont donc ouvert leur porte à un public avide de découvrir des expériences surprenantes et décalées proposées par chacun et d'ainsi découvrir ces espaces muséaux sous un œil différent. Spectacles, animations, jeux, visites insolites, concerts… Tous les arts avec un grand « A » ont été mis à l'honneur. "Le Collège communal tient à saluer le travail des équipes du Pôle muséal qui ont accueilli et guidé les visiteurs tout au long de la nuit", ajoute encore la ville.

En 2021, ce sont quelque 10 000 entrées qui avaient été comptabilisées. Un joli succès qui s’expliquait alors, notamment, par l’exposition que le BAM consacrait à Botera dans le cadre de la biennale, l’ouverture toute récente du MUMons et, plus globalement, le retour de la culture au premier plan après un an de disette liée à la crise sanitaire.