Mons valorisera ses déchets de bois et les utilisera dans les chaudières de la ville

L'économie réalisée est importante et permet, en plus, de poser un geste en faveur de l'environnement.

À l’heure où le prix des énergies flambe, toutes les solutions permettant de réduire la facture et de faire un geste pour l’environnement sont les bienvenues. C’est dans cette optique que le gouvernement wallon, sur proposition de la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo), a validé une liste de projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets « déchets-ressources », qui fait partie du plan de relance de la Wallonie.

Au total, 72 projets destinés à valoriser ce que l’on considérait hier encore comme un déchet bon pour le recyclage ou la poubelle ont été retenus. À Mons, la ville pourra compter sur un subside de 371 309 euros (sur un total de 500 000 euros), destiné à valoriser des déchets de bois d’élagage, d’abattage d’espaces verts et de voiries en bois d’énergie. Des déchets qui, aujourd’hui, sont évacués comme déchets compostés alors que, via la valorisation, ils peuvent se substituer aux combustibles fossiles.

©D.R.

"Dans le cadre de la Politique de la Ville en Wallonie (PIVW), nous avons en projet l'installation d'une chaudière biomasse au sein de la caserne Cabuy (qui rassemble les services travaux de la ville, NdlR) , rappelle Catherine Marneffe (Ecolo), échevine de la transition énergétique. "Elle remplacera ainsi cinq chaudières à mazout. Le projet est à l'étude et devrait être concrétisé l'an prochain. Dans l'intervalle, on a décidé d'en faire plus."

Et d'ainsi utiliser les ressources disponibles mais inutilisées comme le bois. "On achète des plaquettes de bois mais on va également valoriser le bois disponible via les travaux d'élagage ou les parcs à conteneurs Hygea, avec qui un partenariat est prévu. C'est un vrai plus car l'évacuation de ces déchets de bois coûte annuellement quelque 30 000 euros. Le fait que le projet soit subsidié à hauteur de 75% le rend par ailleurs extrêmement rentable."

Ledit subside sera investi dans la construction d'un hangar qui accueillera les plaquettes de bois et le matériel nécessaire à leur fabrication. "Un emploi sera également créé afin de suivre de près ce projet, qui doit nous permettre d'éviter que le bois ne quitte le circuit local. Dans un premier temps, nous allons devoir apprendre à créer nos ressources, à les apprivoiser. A terme en revanche, on estime l'économie réalisée de l'ordre de 110 000 euros", précise encore l'échevine.

Deux ans de projet sont prévus par la ville, un temps relativement court mais nécessaire pour exploiter au mieux ses bénéfices.