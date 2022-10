La gare de Mons devrait être finie en juillet 2023

Le mois de juillet 2023 marquera-t-il la fin du chantier de la gare de Mons ? C’est en tout cas la dernière date annoncée. Si la CEO de la SNCB s’est montrée moins « précise » sur le timing, n’osant probablement plus s’avancer tant le dossier a connu son lot de couacs et contretemps, elle confirme en tout cas sa volonté de voir les travaux se terminer aussi rapidement que possible… C’est-à-dire avant la fin de l’année 2023. On rappellera qu'initialement, la durée du chantier était évaluée à trois ans et demi. Elle est désormais de douze années.

"Mons aura une belle gare, d'une qualité architecturale certaine, tout comme Liège et je ne vais certainement pas arrêter le chantier pour cause budgétaire, mais il convient de rappeler qu'à l'avenir chaque euro public devra être dépensé de façon réfléchie", a insisté Sophie Dutordoir alors qu'elle était justement questionnée sur le dossier.

Sophie Dutordoir travaille, depuis 2017, à la centralisation des projets de gare, à leur standardisation, ainsi qu'à la suppression des différentes filiales attenantes. Une gestion qui devrait porter ses fruits à terme, selon la patronne de la SNCB. "J'attends encore le rapport final de la Cour des Comptes", précisait-elle encore. Un rapport qui a justement été publié officiellement ce jeudi matin et qui fait à la demande d'un audit par le parlement pour faire la lumière sur différents aspects du dossier.

Explosions des coûts, allongement des délais, favoritisme dans la désignation d’un architecte sont autant d’éléments qui ont été relevés par la Cour des Comptes.