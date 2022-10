Cancer colorectal, des testicules, de la prostate,... Le CHU Ambroise Paré sensibilise les hommes au dépistage

La moustache de ces messieurs sera une fois encore à l’honneur, en ce mois de novembre. Via le mouvement « movember », l’objectif est de rappeler aux hommes l’importance de la prévention et du dépistage des maladies qui les touchent. En Belgique, environ un homme sur trois sera atteint d’une maladie grave avant son 75e anniversaire. Pour les sensibiliser, le CHU Ambroise Paré mènera de son côté une série d’actions.

"Movember" est comme Octobre Rose : un combat engagé notamment pour la prévention et la lutte contre le cancer. Lancé en 2003 par la fondation "Movember Foundation Charity", l'initiative permet de mettre en lumière les maladies masculines comme le cancer de la prostate, des testicules ou encore la santé mentale des hommes. "Le CHU Ambroise Paré lancera, durant tout le mois de novembre, une campagne de sensibilisation sur des pathologies touchant la gent masculine", confirme le centre hospitalier.

"Le cancer de la prostate et des testicules, le cancer colorectal, la santé mentale, les maladies cardiovasculaires, le diabète… Ces sujets sont à l’heure actuelle toujours considérés comme tabous. Dans l’inconscient populaire, un homme ne doit pas avoir de faiblesse. Un homme, ça ne pleure pas ! À titre d’exemple, en Belgique, on compte plus de morts par suicide que de victimes de la route. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ces chiffres, en constante augmentation, démontrent que le suicide est la première cause de mortalité chez les hommes de 25 à 45 ans."

Et de poursuivre : "Le constat est identique au niveau médical. Le cancer touche davantage les hommes (37 649 cas) que les femmes (32 819 cas), et le nombre de cancers masculins ne cesse d'augmenter. Certains facteurs de risque sont communs à la plupart des cancers. C'est notamment le cas de l'âge et des antécédents familiaux, ainsi que le tabagisme ou encore un dépistage trop tardif"Pourtant, un cancer comme celui de la prostate, des testicules ou colorectal peut être efficacement pris en charge s'il est détecté rapidement.

"En tant qu'hôpital, nous avons à cœur de sensibiliser les hommes sur l'importance de prendre soin d'eux. Entre machisme et négligence, nous restons souvent discrets sur notre santé, quitte à minimiser de véritables problèmes. Cette campagne de sensibilisation nous permet donc de faire le point et d'informer nos patients et la population en général sur ces problématiques et surtout aux prises en soin pouvant leur être proposées", explique le Président du CHU Ambroise Paré, Samy Kayembe.

Concrètement, une vaste campagne de sensibilisation aux cancers de la prostate ou des testicules, du cancer colorectal, à la santé mentale, au diabète, aux maladies cardiovasculaires,… sera menée sur les réseaux sociaux du CHU. Le 21 novembre, entre 9h30 et 13 heures, les urologues de l’hôpital seront présents dans le hall d’accueil afin de proposer une matinée d’informations et un dépistage gratuit pour les personnes de 50 ans et plus.

En Belgique, en 2020, 68 782 nouveaux diagnostics de cancer ont été enregistrés. Ils touchent principalement les personnes âgées. Au moment du diagnostic, 80% des hommes sont âgés de 60 ans ou plus. En 2025, on estime que 78 000 cancers pourraient être dépistés.