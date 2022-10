Du pain et des jeux à Mons ? "Ces événements nous permettent de tenir le coup !"

Ces derniers mois, la ville de Mons a multiplié les annonces liées à l'organisation d'événements, mettant en avant l'importance touristique qu'ils revêtent. "Pour redynamiser notre centre-ville, il faut y attirer du monde. Dès lors, l'organisation événementspopulaires et de rendez-vous culturels qualitatifs sont des éléments essentiels", soulignait encore ce vendredi Nicolas Martin (PS), alors que la dernière exposition du BAM, consacrée à Joan Miró, démarre très fort.

"Nos événements génèrent des retombées positives pour le commerce et rendent notre centre-ville dynamique et attractif. Si de nouveaux commerces ouvrent à Mons, c'est parce qu'ils sentent qu'ici, plus que partout ailleurs, tous les leviers sont activés pour que la ville reste vivante." Un enthousiasme qui n'est que rarement partagé par les conseillers communaux de l'opposition et certains citoyens, qui qualifient la politique du collège communale d'événementielle et qui estiment qu'elle est basée sur une vieille ligne de conduite: du pain et des jeux.

Alors, discours purement politique ou réalité économique ? Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que Mons est une ville internationale par excellence. Ce vendredi, alors que la météo était plus printanière qu'automnale, les terrasses des cafés étaient animées. Il suffisait de tendre l'oreille pour se rendre compte que bon nombre de ces touristes étaient étrangers. "On a visité l'exposition consacrée à Juan Miró", nous confirment un groupe de personnes attablé à une terrasse.

Il ne faut cependant pas attendre une exposition internationale pour attirer du monde. "Les personnes qui pensent que les événements organisés à Mons ne profitent pas réellement aux commerçants ne savent tout simplement pas ce qu'ils disent", explique Maria Baraco, gérante du magasin "Ma sœur et moi", situé rue de la Coupe. "On est là depuis 23 ans et il est indéniable que Mons a changé ces dernières années."

©E.B.





Pour le duo, les événements organisés dans la Cité du Doudou sont du pain béni. "Ils poussent des gens que l'on ne voyait plus à revenir, d'autres à franchir nos portes pour la première fois. Ces touristes n'achètent pas toujours le jour-même mais jettent un œil et reviennent un peu plus tard. On peut estimer que notre commerce est 20 à 30% plus fréquenté et que les événements post-covid ont fait exploser notre chiffre d'affaires."

Et l'ouverture de Primark n'a pas changé la donne. "Au contraire, malgré les craintes. Certains clients viennent pour Primark et profitent ensuite de leur présence en ville pour visiter d'autres boutiques, même si l'on n'est pas sur la même gamme de prix. On n'a rien à reprocher à la ville, d'autant qu'on constate que les cellules auparavant vides se remplissent. On a connu le piétonnier quasi désert et là, c'était plus compliqué ! On attend avec impatience les prochains événements car on sait qu'ils vont attirer du monde." Cette impatience, elle est également présente chez les cafetiers.

"Que celui qui dit que les événements montois n'aident pas les commerçants me prouve qu'il est dans le secteur et qu'il sait de quoi il parle", insiste Johan Borraccetti, gérant du café Le Central, situé à deux pas du BAM. "On trinque à cause des crises, on se prend des grosses claques financières régulièrement mais les événements réguliers nous permettent de tenir. Ces derniers jours, on a accueilli une clientèle majoritairement internationale, indéniablement grâce à l'exposition du BAM. L'attirer à Mons, c'est nous permettre d'en profiter."

Les retombées financières sur le tissu économique local est a priori indéniable. Et si les plus gros événements ont généralement lieu en centre-ville, on rappellera malgré tout qu’une série de manifestations plus locales est proposée tout au long de l’année dans les communes du Grand Mons, ce qui profite donc aussi aux commerçants et cafetiers hors centre-ville.