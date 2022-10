Quaregnon: des recettes en borain concoctées par les élèves du primaire

Ne parle pas borain qui veut ! Les enfants des élèves de troisièmes et quatrièmes primaires des écoles quaregnonnaise De Brouckère et Destrée l’ont appris dans le cadre d’un projet mené en collaboration avec la Maison culturelle. Des ateliers de traduction en patois sont en effet menés et déboucheront, in fine, sur la publication d’un livre de recettes, édité dans les prochains mois par les Pyramides noires. Le cadeau idéal à offrir aux grands-parents !

Le projet, baptisé "D'ê fêt ène chêre de rwa", comprenez "j'ai fait une chère de roi", est né en marge du Fièt'ival, qui aura lieu à la Maison Culturelle les 27 et 28 janvier et le 5 février prochain. "L'objectif est de mettre en valeur le patrimoine de Quaregnon et les langues endogènes parlées sur le territoire", expliquent Tatiana Dessilly et Pauline Thiry, responsable de la communication et animatrice jeune public pour la Maison Culturelle.

Le projet a été développé en plusieurs activités. De septembre à la mi-octobre, des rencontres intergénérationnelles ont été organisées dans les classes afin de le présenter aux élèves et de leur permettre de récolter diverses informations à la maison et d’entamer en classe le travail de rédaction. Il y a quelques jours, les ateliers de traduction ont réellement pu débuter, permettant aux enfants de se familiariser avec la langue.

"L'idée, c'est ensuite de pouvoir illustrer les recettes sélectionnées grâce à l'aide de Gwenaëlle Doumont, illustratrice. Ce travail débutera prochainement et pourrait encore se poursuivre en début d'année 2023." Pour la majorité des petits participants, cette initiation au borain était une grande première. "Certains l'entendent encore dans leurs proches, chez les grands-parents mais ce n'était pas la généralité. Il y avait de la découverte, ce qui a donné lieu à quelques moments plus drôles."

Dans l'esprit collectif, le dialecte de notre région n'a pas forcément une image très reluisante. "Ils étaient plusieurs à associer cela à un langage négatif. L'objectif est de permettre de revaloriser ces langues anciennes. Mais c'est surtout un très beau projet intergénérationnel. On mêle l'utile à l'agréable en permettant aux enfants de partager ça avec nos ainés, qu'il s'agisse de grands-parents, de voisins, d'amis de la famille,… Ils pourront cuisiner ensemble."

Le projet sera clôturé entre le 21 janvier et le 5 février, lors de la visite de l’exposition dans le cadre du Cabaret Borain.