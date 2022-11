Mons: une action du PTB pour dénoncer le coût des factures énergétiques

Militants et citoyens se réuniront pour dire stop.

Lancée en septembre dernier par Raoul Hedebouw, président du PTB, l'action « vendredis de la colère » fera étape à Mons ce 4 novembre, à partir de 18h30 sur l'esplanade se trouvant en face du Mons Memorial Museum, à hauteur du boulevard Dolez n°51. Les militants du parti d'extrême gauche et des citoyens seront ainsi invités à se rassembler et à protester "contre l'étrangement financier que constituent les factures de régularisation énergétiques exorbitantes et la hausse inacceptable des acomptes mensuels réclamés par l'ensemble des fournisseurs qui dépassent fréquemment le montant du loyer et/ou de la mensualité du prêt hypothécaire."

Pour le PTB, ces factures « sont indécentes et impayables » et trouver des solutions concrètes est une priorité absolue. "Ces dernières semaines, les appels de citoyens désespérés et effrayés par les montants leur étant facturés par les fournisseurs d'énergie vers le numéro 107 "Télé Accueil" ont explosé, constat révélateur relayé hier par les médias, preuve s'il en est que nous sommes à présent à une situation de rupture sociale. Bien que la coalition Vivaldi, paralysée par ses antagonismes se satisfasse des mesurettes qu'elle a péniblement adoptées, force est de reconnaître qu'elles sont tout à fait insuffisantes pour faire face efficacement à la crise !"

Le PTB cite également la situation des étudiants, qui manifesteront à Bruxelles le 16 novembre prochain à l'appel de la Fédération des Étudiants Francophones. "Une prise de parole politique de notre député wallon John Beugnies aura lieu ainsi que des témoignages concrets de personnes qui ne peuvent plus faire face à leurs factures d'énergie, certains envisageant la mort dans l'âme de cesser leur activité commerciale ou associative", précise-t-on encore du côté du PTB.

"Nous y inviterons l'assistance à venir accrocher une copie de leurs factures sur un "mur de la honte" ou bien de les jeter symboliquement dans une poubelle." Ce rendez-vous est organisé conjointement par les groupes PTB de Mons, de Jemappes, du Borinage et Comac Umons.