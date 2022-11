La foire d’automne reprend ses quartiers à Mons, sur la Grand-Place et au Grand Large

J-1 avant le retour d’un événement attendu tant par les petits que par les plus grands. À partir de ce 4 novembre et jusqu’au début du mois de décembre, la foire d’automne reprendra ses quartiers dans la Cité du Doudou. Les forains s’installeront sur trois sites, à savoir la Grand-Place de Mons entre le 4 et le 27 novembre, et au Grand Large et sur la place Louise entre le 4 novembre et le 4 décembre.

Sur la place, les festivités seront officiellement lancées ce vendredi en présence du parrain de l’événement, David Jeanmotte, en fanfare lumineuse. Cette dernière laissera ensuite place à une parade lumineuse. L’événement sera ponctué d’une série de journées “spéciales” qui devraient ravir le public. La journée du 9 novembre sera par exemple consacrée aux personnes Pokémon tandis que le 16 novembre, il s’agira d’une journée “plus” : pour le même prix, le public aura “plus” à chaque attraction.

Le 19 novembre, une grande parade Circus sera proposée sur la place. Enfin, lors des journées du 23 et du 27 novembre, des réductions seront offertes via la journée bracelet (un bracelet équivaut à une gratuité à chaque attraction mécanique) et la journée tarif réduit. Du côté du grand large, l’ouverture sera effective le 4 novembre dès 19 h 30 sous l’œil du parrain, le cirque Bouglione. Au programme notamment, une fanfare, des majorettes et un feu d’artifice vers 21 heures.

Le lendemain, place aux clowns farfelus entre 16 heures et 18 heures. Le mercredi 9 novembre, les enfants pourront rencontrer dès 15 heures Mickey et Minnie, Plutôt et Dingo. Le 16 novembre, ce sont Chase et Marcus, les chiens-héros de la Pat Patrouille qui feront escale à Mons. Côté personnages toujours, le 30 novembre fera honneur à Sonic et Pikachu, à Stitch et à Mirabelle. Le 23 novembre, dans un autre style, c’est Saint-Nicolas qui ravira les enfants. Un “lancé surprise” est annoncé dès 15 heures.

Enfin, précisons que les 10 novembre, 24 novembre, 1er décembre, le public profitera de tarifs réduits. Le 26 novembre, un lancé de peluches sera proposé dès 20 heures. Le 3 décembre, une parade vénitienne défilera entre 16 heures et 18 heures, avant un feu d’artifice annoncé à 21 heures.