Mons : la piscine Lago prend de nouvelles mesures pour faire face à la crise énergétique

Les équipes de Lago peuvent s’en féliciter. Lorsque la piscine du Grand Large a été construite, une attention particulière avait en effet été portée aux performances énergétiques. C’est ainsi que l’une des premières éoliennes privées avait été installée sur le site. Les efforts se sont poursuivis et se poursuivent davantage en cette période de crise, où chaque économie compte… plus encore dans un complexe aquatique, par définition très énergivore.

“Une multitude de technologies à la pointe faisaient partie du cahier des charges : une chaudière à condensation de 460 kW avec échangeur à récupération de calories, 45 panneaux solaires avec 6 groupes de ventilation à Haute Performance, trois VMC (ventilation mécanique contrôlée, permettant le renouvellement permanent de l'air, NdlR) à récupération de chaleur également à Haute Performance, et enfin une cogénération”, énumère Éric Rousseau, manager de Lago. On notera également que la grande majorité de l’éclairage est en LED ou en passe de le devenir et que les toilettes sont approvisionnées en eau de pluie grâce à des bacs de récupération.

Chaque nuit, le bassin sportif est recouvert d’une couverture isolante et tous les autres bassins de l’espace ludique et du wellness sont vidés et stockés dans des bacs tampons pour éviter toute déperdition de chaleur nocturne. Autant de mesures qui revêtent leur importance mais qui ne suffisent pas pour autant, compte tenu du contexte. “Nous venons d’adopter de nouvelles mesures destinées à ne profiter de l’énergie que lorsque cela s’avère nécessaire”, poursuit le manager.

Renforcer les mesures existantes, investir dans les nouvelles technologies

Via une programmation, l’éclairage et le chauffage sont ainsi optimisés. “Nous utilisions déjà la programmation bien sûr mais nous sommes encore plus attentifs qu’avant. En période hivernale, nous avons que la fréquentation de la zone ludique est moindre. Nous allumons les lumières et remplissons les bassins plus tardivement, par exemple. ” Des panneaux photovoltaïques pourraient s’ajouter aux dispositifs existants à moyen ou à long terme.

“C’est une possibilité qu’il faut étudier en concertation avec la ville de Mons, propriétaire du bâtiment. Il n’est pas évident d’en faire beaucoup plus sur le site de Mons mais nous continuerons à investir dans les nouvelles technologies afin de réduire encore nos consommations énergétiques.” Un objectif crucial puisqu’à partir de janvier, l’établissement ne sera plus sous contrat fixe. “Au niveau de la consommation, grâce à la météo très douce de ces dernières semaines, on tourne autour des 95 %. Les dépenses énergétiques, elles, ont gonflé de près de 300 %. ”

Lago est donc loin d’être épargné par la crise et à l’instar d’autres complexes sportifs et aquatiques, anticiper et gérer au mieux est un défi de chaque minute.