Le réseau de transport d’hydrogène transfrontalier a le vent en poupe dans le Hainaut

En juin dernier, Fluxys Belgium et GRTgaz, les deux gestionnaires d’infrastructures énergétiques belge et français, lançaient un appel au marché en vue de développer le premier réseau de transport d’hydrogène transfrontalier entre la France et la Belgique. Dix-sept entreprises ont manifesté leur intérêt pour raccorder leur site de production ou de consommation à ce réseau.

Une étude de faisabilité va être lancée

Afin de répondre à l’urgence climatique et d’assurer la viabilité à long terme de l’économie, les deux opérateurs souhaitent développer le premier réseau de transport d’hydrogène entre la France et la Belgique, en accès ouvert. Ils ont ainsi identifié le territoire de Valenciennes en France et la zone de Mons étendue jusqu’à La Louvière et Feluy en Belgique, comme une zone à fort potentiel de développement d’hydrogène.

Au total, 17 entreprises ont confirmé des besoins qui valident l’opportunité d’une canalisation transfrontalière à la suite de l’appel à manifestation d’intérêt. "La typologie des répondants est variée avec des porteurs de projet de production par électrolyse de différentes tailles. En complément des usages industriels, les usages dans la mobilité pour alimenter des futures stations d’avitaillement, sont également envisagés par certains acteurs de l’écosystème", détaillent les gestionnaires d’infrastructures énergétiques.

Les échanges approfondis avec les différents participants ont permis de qualifier et de mieux cerner l’écosystème hydrogène dans la région ciblée. "Ce dernier représente une capacité de production entre 300 MW et 600 MW selon les variantes de développement envisagées pour une consommation d’hydrogène associée entre 1,5 et 3 TWh/an", précisent Fluxys Belgium et GRTgaz. L’équilibre offre/demande sera assuré par la possibilité offerte à certains consommateurs d’ajuster leur niveau de demande à la production qui sera disponible.

Sur cette base, les deux entreprises ont déjà lancé l’étude de faisabilité du réseau de transport d’hydrogène transfrontalier. En cours depuis octobre, elle aura pour objectifs d’établir le dimensionnement de l’infrastructure ainsi qu’une première évaluation du coût de celle-ci. Les résultats seront dévoilés au premier trimestre 2023.

"Nous sommes ravis de poursuivre le partenariat entamé avec GRTgaz dans le but de créer un réseau transfrontalier d’hydrogène. Ce dernier s’inscrit en effet parfaitement dans notre approche globale visant à la création d’une colonne vertébrale de l’hydrogène au niveau européen", a commenté Pascal De Buck, CEO de Fluxys Belgium.