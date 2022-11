Il traverse le ring de Mons à pied et s’étonne de recevoir un P.V. de la police : "selon moi, l'agent a fait preuve d’excès de zèle"

Il y a quelques semaines, Pierre (prénom d’emprunt), 63 ans, se rendait au marché de Mons de bonne heure un dimanche matin. Garé de l’autre côté du boulevard Sainctelette et constatant qu’aucun véhicule n’y circulait, il traverse ce dernier sans passer par le souterrain. "Deux individus louches s’y trouvaient et comme il n’y avait pas un chat à cette heure de la matinée sur le boulevard, j’ai décidé, même si je sais que c’est interdit, de traverser le ring par le dessus", nous a confié le sexagénaire. "Manque de pot, une fois de l’autre côté, un combi de police passe et me surprend. Le policier dans le combi me rappelle à l’ordre et je continue mon chemin, conscient que j’avais fait une boulette et pensant que l’avertissement avait suffi."

Mais pour le policier, l’affaire n’était pas terminée. "Il m’a poursuivi en courant comme si j’étais un criminel ! Après quelques minutes de dialogue, de contrôle d’identité et de sermon, j’ai voulu continuer mon chemin mais le policier en question ne l’entendait pas de cette oreille et m’a menacé d’une amende, faisant preuve selon moi d’un certain excès de zèle."

Une amende que Pierre a effectivement reçue et contestée auprès du tribunal de police. "C’est tout de même incroyable que tous les jours, des tas de gens vendent de la drogue en rue, font des excès de vitesse énormes en provoquant des accidents ou font du terrorisme et on me donne une amende pour ne pas avoir traversé au bon endroit ? À un moment donné, j’ai cru qu’on allait me menotter comme si j’étais un terroriste !"

Contactée, la zone de police de Mons/Quévy rappelle "qu’il est interdit de traverser le ring et que des aménagements sont prévus pour ce faire et qu’ils doivent être empruntés. Tout piéton qui se soustrait à cette interdiction est susceptible de recevoir un Procès Verbal. Traverser le boulevard à des endroits interdits constitue un comportement dangereux à la fois pour le piéton mais aussi pour les automobilistes qui risquent l’accident."

Au final, Pierre a tout de même payé son amende et on ne l’y reprendra certainement plus.