Recours à un partenaire privé pour épauler Hygea à Mons : "cette décision est indépendante du climat social de l’intercommunale !"

Ce vendredi matin, l’intercommunale Hygea rappelait qu’à Mons, à partir de ce lundi, un nouveau schéma de collecte rentrerait en vigueur. Si ses collecteurs se concentreront sur le ramassage des déchets résiduels et des déchets organiques, c’est à un partenaire privé, à savoir le groupe Dufour, que la collecte des PMC et papiers-cartons sera désormais confiée. En interne, une source nous avait glissées que ce changement était, entre autres, lié au climat social compliqué au sein de l’intercommunale et aux “trop nombreux” mouvements de grogne du personnel, “peu fiable. ”

Des propos que dément Jean-Marc Dupont (PS), président de l’intercommunale et bourgmestre de Frameries. “Cette réforme n’est en rien liée au climat social d’Hygea. Elle est le fruit de longs mois de réflexion, de discussions, de négociations entre représentants du conseil d’administration, représentants syndicaux,… Tout s’est déroulé dans la plus totale transparence”, insiste-t-il. “Basculer efficacement vers ce nouveau schéma de collecte est une nécessité, imposé par le décret wallon au risque de pénalités financières importantes pour les communes."

Pour le président, il est important de rappeler que le volume de l’emploi sera maintenu et que le recours à un partenaire privé doit permettre d’améliorer la qualité du service rendu. “Son introduction coïncide avec l’application du nouveau schéma à Mons car le calendrier a été pensé de cette façon et parce que Mons, de par ses multiples spécificités, nous permettra de tirer les conclusions qui s’imposeront, mais cela aurait pu être fait sur une autre commune."

Étendue sur sa superficie et disposant de communes à forte densité de population, Mons était la candidate idéale pour que le projet de collaboration secteur public-secteur privé fasse ses maladies de jeunesse. “Un calendrier a été établi et nous nous y tiendrons. Il faudra au probablement au moins un an pour que le nouveau schéma de collecte soit consolidé sur l’entité montoise.” Après quoi ce sont les communes de Frameries et de Quévy, déjà sous le nouveau schéma de collecte depuis un moment, qui verront arriver sur leur territoire les camions de collecte du groupe Dufour.