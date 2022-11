Une fresque en hommage à Sainte-Waudru en préparation à Mons

Depuis sept ans, les œuvres se multiplient sur les murs du grand Mons. Ces deux derniers mois, quatre nouvelles fresques se sont ajoutées à un parcours déjà riche de plus d’une soixantaine d’œuvres. Et le travail n’est pas fini. À partir de ce vendredi et jusqu’à ce lundi, c’est l’artiste André Ravi Mattoni, pour la première fois en Belgique, qui dévoilera son art. Ce dernier prendra pour toile le mur du foyer culturel de Sainte-Waudru, situé rue du Chapitre.

“Pour ce projet, Andréa a décidé de peindre sur un grand mur l’œuvre d’Antoine Van Ysendick, “Sainte-Waudru et ses filles visitant les prisonniers”. Il lui semblait évident de mettre en lumière ce chef-d’œuvre qui se trouve dans la Collégiale, juste en face du mur où il travaillera”, explique-t-on du côté de la ville de Mons.

“L’intérêt croissant de l’artiste pour l’art classique, héritage de la tradition familiale et de ses études académiques, l’a conduit en 2016 à se lancer dans un projet de rétablissement du classicisme dans le contemporain. L’urgence principale est d’unir le passé au présent, l’art classique et l’art contemporain."

L’artiste met ainsi un point d’honneur à combiner les techniques apprises pendant ses études académiques avec celles développées grâce à l’utilisation du spray. “Il reproduit ainsi sur de grands murs, visibles de tous, les peintures de l’art classique. Chaque œuvre choisie a un lien précis avec le territoire où elle est reproduite et devient ainsi une occasion d’établir un dialogue. ” Sortir ces œuvres des musées, les exposer au grand jour pour être contemplées par le plus grand nombre, voilà l’objectif poursuivi.

À Mons, cette reproduction devrait parler à plus d’un habitant. Elle viendra in fine compléter le circuit artistique imaginé à l’occasion de Mons 2015 et destiné à redynamiser la ville et ses villages tout en améliorant le cadre de vie des habitants.