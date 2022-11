Projet sportif conjoint entre Jurbise et Lens: les premières démarches sont lancées

En octobre dernier, le gouvernement wallon lançait un appel à projets visant le financement d’infrastructures sportives partagées dans un contexte de partenariats entre les pouvoirs locaux, les établissements scolaires et les clubs sportifs locaux. Objectif, aménager ou construire des espaces sportifs partagés de qualité ou des espaces "exemplaires" en matière de performance énergétique et d’insertion dans l’environnement.

Les communes de Jurbise et de Lens avaient soumis leur candidature et apprenaient, en juillet dernier, que leur projet était retenu parmi les 12 présentés et qu’un subside de 2 668 050 euros était proposé par le gouvernement. Les autorités communales commencent dès lors à travailler sur le dossier. À Jurbise, le conseil communal vient de valider l’organisation de la procédure de marché public avec l’intercommunale Ecetia afin de lui confier la mission d’auteur de projet.

L'intercommunale sera concrètement chargée d'élaborer et de suivre le dossier complet, du montage financier au dossier d'adjudication en passant par le suivi des travaux et la réception de ceux-ci. "Le fait d'avoir une promesse de subsides nous permet d'avancer et de lancer officiellement cette première étape", confirme Jacqueline Galant (Liste de la Bourgmestre). "Nous ne sommes cependant qu'au tout début de la procédure."

Ce projet supracommunal doit permettre aux écoles et aux clubs sportifs des deux communes voisines de jouir d'infrastructures de qualité à deux pas de l'école Léon Maistriau, sur le territoire de Jurbise donc. "Il est bien trop tôt pour dévoiler un calendrier. Mais le projet devra normalement être terminé en 2025, éventuellement en 2026. On sait que dans pareil dossier, on n'est jamais à l'abri d'aléas mais la volonté reste d'avancer aussi rapidement que possible."

Tant du côté de Lens que du côté de Jurbise, on se réjouit de voir pareil projet aboutir afin de combler un certain manque en matière d’équipements sportifs. La proposition des deux communes a été retenue après analyse par un jury et a obtenu un minimum de 75% au regard des critères posés. Le montant maximum subsidiable pour chaque projet était de trois millions d’euros HTVA. Le taux de la subvention régionale s’élève à 70 % du montant maximum subsidiable, le solde étant financé par le porteur de projet.