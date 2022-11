Un festival de jeux de société organisé au shopping Les Grands Prés à Mons

Ceux qui cherchent encore un beau cadeau pour la Saint-Nicolas ou les fêtes de fin d’année pourront trouver l’inspiration au centre commercial Les Grands Prés à Mons. GameO, Smartoys et Funko y organiseront un festival de jeux de société du 5 au 12 novembre.

Les visiteurs peuvent y participer librement tous les jours et découvrir les sept jeux suivants : “Mad Tea Party”, “Hidden Mickeys”, “See the Story”, “Funkoverse Harry Potter”, “Funkoverse Marvel”, “E.T. ” et “Something Wild ! Grogu&Darth Vader”. Les participants recevront un bon de réduction à faire valoir chez Smartoys. GameO, Smartoys et Funko organiseront des événements autour de la thématique des jeux de société dans d’autres villes de notre pays après l’événement de Mons.

"Nous attendons un grand nombre de participants qui veulent découvrir ces nouveaux jeux de société. Nous leur expliquons d’abord brièvement les règles du jeu pour qu’ils puissent se lancer rapidement et apprendre à connaître le jeu sans difficulté", confie Laurent Allardin, directeur général de GameO.

Nous nous rappelons toutes et tous des publicités de notre enfance du fabricant de jeux de société MB. Des jeux qui ont de nouveau le vent en poupe pour s’amuser en famille ou entre amis depuis le premier confinement. Les Belges ont massivement ressorti du grenier les boîtes de jeu qui y prenaient la poussière pour passer une bonne soirée de détente avec les membres de leur bulle.

Non seulement les jeux de société traditionnels tels que le Monopoly, le Stratego et les Colons de Catane connaissent un regain d’intérêt, mais les jeux qui prennent place dans des mondes fantastiques sont également populaires. Cette tendance se poursuit également cette année.

Augmentation de 55 %

C’est ce que révèlent les chiffres de Smartoys, l’une des plus grandes chaînes de magasins de jeux (vidéo) à Bruxelles et en Wallonie. Depuis 2020, la gamme de jeux de société proposée par Smartoys a pratiquement triplé, ce qui se traduit dans les chiffres de vente. Chez Smartoys, les ventes de jeux de société n’ont fait qu’augmenter depuis la période du coronavirus. Rien que cette année, la chaîne en a vendu 55 % de plus que l’année dernière.

En outre, nous ne sommes pas encore au mois de décembre, le traditionnel point d’orgue de l’année avec Saint-Nicolas et Noël. En 2021, le dernier mois de l’année a représenté à lui seul 56 % de toutes les ventes de jeux de société.

"Nous constatons clairement que les gens ont recommencé à jouer aux jeux de société depuis le premier confinement de mars 2020. Même si depuis lors, nous avons tous envie de sortir pour faire la fête, la tendance à jouer à des jeux pour s’amuser à plusieurs à domicile reste d’actualité. Actuellement, les soirées de jeux de société ont la cote auprès des enfants et des familles, mais aussi des adultes. Nous avons donc délibérément capitalisé sur cette tendance et avons depuis triplé notre gamme. Non seulement les jeux de société traditionnels se portent bien, mais les jeux de société dans lesquels vous faites littéralement partie de l’histoire gagnent de plus en plus en popularité", précise Laurent Allardin, directeur général de GameO.