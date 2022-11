Mons : plus de 17 millions d’euros de dividende distribués par I.D.E.A. lors de l’exercice 2021

L’heure était au bilan ce matin à la CSC qui a analysé les comptes annuels des entreprises relatifs à l’exercice 2021, déposés à la Banque Nationale en 2022. Ces chiffres ont permis de déterminer les entreprises ayant reversé le plus de dividendes. Dans la région de Mons-Borinage, 16 entreprises ont pu reverser des dividendes de plus d’un million d’euros. A contrario, deux étaient proches de la faillite, les différentes crises successives n’aidant en rien.

"Au niveau des régions de Mons-Borinage et de La Louvière, les 1 743 sociétés distributrices ont payé 300 millions d’euros en rémunération du capital pour 330 millions de bénéfice dégagé, correspondant à un taux de distribution de 90 %", indique la CSC. "On observe que 68 entreprises ont pris la décision de verser un dividende alors que leur activité s’avérait déficitaire. De surcroît, elles sont plus de 500 à avoir un taux de distribution de plus de 100 % parmi les sociétés en bénéfice. Cela signifie que ces sociétés ont effectué une ponction dans leurs fonds propres, se rendant ainsi plus vulnérables en cas de mauvaise conjoncture."

Concrètement, 16 sociétés de Mons-Borinage ont pu distribuer un dividende de plus d’un million d’euros. On retrouve ainsi l’IDEA dont les bénéfices distribués atteignent plus de 17 millions d’euros. Deux sociétés de Ghlin complètent le podium avec l’immobilière – financière Mosselman en seconde position et ses 15 millions de dividendes distribués et Mosselman et ses dix millions reversés. Brabhold (10 millions) et le Crédit Populaire Européen (4,8 millions) se placent dans le top 5.

La société de compagnie d’investissement de Frameries (3,6 millions), Peps Interim (2,5 millions), ESSPI (2,3 millions), ABLS (1,8 million) et Saint-Ghislain Bricolage (1,7 million) viennent compléter le top 10. Les six autres sociétés ayant distribué plus d’un million de dividende sont : Gerimons, Media Markt Jemappes, A.M.B., S.B.M.I., Alarmes Coquelet et Ecoframeries.

Au rayon des mauvaises nouvelles, la CSC révèle qu’une entreprise sur cinq présente une mauvaise santé financière dans le Hainaut. Au niveau de la région de Mons-Borinage, deux se situent même proches de la faillite. Ce sont les entreprises Ornimmo à Frameries et un cabinet dentaire à Mons qui sont concernés. À noter qu’aucune société de la région ne présente de risques significatifs de cessation d’activité avant 2025.

Au total les 4 994 sociétés hennuyères, qui ont procédé à la distribution de 5,4 milliards d’euros de dividende, ont réalisé un chiffre d’affaires global de 9,5 milliards d’euros soit une hausse de 8,4 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de travailleurs occupés s’est quant à lui accru de 1,4 %.