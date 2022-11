Premier succès de foule pour la foire d’automne de Mons

La foire d’automne a fait son retour à Mons où elle a posé ses quartiers au Grand Large et sur la Grand-Place ce 4 novembre. Pour son premier week-end, le succès a été au rendez-vous pour le plus grand bonheur des forains et de l’échevin des Fêtes, Achille Sakas. Les festivités continueront bien évidemment d’accueillir petits et grands jusqu’au 27 novembre sur la Grand-Place et jusqu’au 4 décembre au Grand Large. Diverses actions sont d’ailleurs prévues tout au long de l’événement.

Pour fêter l’ouverture de la foire, les Montois ont pu compter sur une météo clémente et des forains on ne peut plus motivés pour les accueillir. Un joli mélange qui a permis d’attirer les foules. "Les forains sont super contents de l’affluence de ce premier week-end de la foire d’automne", confie Achille Sakas, échevin des Fêtes à la Ville de Mons. "Je suis régulièrement en contact avec eux pour m’assurer que tout se passe bien. Pour l’ouverture, un petit problème est survenu mais tout a pu être réglé rapidement. La météo était au rendez-vous tout comme la foule qui s’est rendu en nombre sur la place et au Grand Large. Le succès était donc au rendez-vous."

Plusieurs activités attendent les Montois pour cette foire d’automne. La journée du 9 novembre sera par exemple consacrée aux personnes Pokémon tandis que le 16 novembre, il s’agira d’une journée “plus” : pour le même prix, le public aura “plus” à chaque attraction.

Le 19 novembre, une grande parade Circus sera proposée sur la place. Enfin, lors des journées du 23 et du 27 novembre, des réductions seront offertes via la journée bracelet (un bracelet équivaut à une gratuité à chaque attraction mécanique) et la journée tarif réduit. Du côté du grand large, l’ouverture a été effective ce 4 novembre dès 19 h 30 sous l’œil du parrain, le cirque Bouglione. Une fanfare, des majorettes et un feu d’artifice vers 21 heures étaient notamment au rendez-vous.

Le lendemain, place aux clowns farfelus entre 16 heures et 18 heures. Le mercredi 9 novembre, les enfants pourront rencontrer dès 15 heures Mickey et Minnie, Plutôt et Dingo. Le 16 novembre, ce sont Chase et Marcus, les chiens-héros de la Pat Patrouille qui feront escale à Mons. Côté personnages toujours, le 30 novembre fera honneur à Sonic et Pikachu, à Stitch et à Mirabelle. Le 23 novembre, dans un autre style, c’est Saint-Nicolas qui ravira les enfants. Un “lancé surprise” est annoncé dès 15 heures.

Enfin, précisons que les 10 novembre, 24 novembre, 1er décembre, le public profitera de tarifs réduits. Le 26 novembre, un lancer de peluches sera proposé dès 20 heures. Le 3 décembre, une parade vénitienne défilera entre 16 heures et 18 heures, avant un feu d’artifice annoncé à 21 heures.