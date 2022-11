Double accident de la circulation dans la région de Mons

La nuit des pompiers de Mons aura été quelque peu chargée, dans la nuit de vendredi à samedi. Deux interventions ont en effet été nécessaires à la suite d’accidents de la circulation. Le premier, survenu vers 20 h 30, s’est produit sur le ring de Mons vers Ghlin. Le conducteur impliqué a, dans son embardée, détruit plusieurs bornes de béton. Des ambulances ont été envoyées sur place afin de prendre en charge les occupants du véhicule, dont l’état de santé n’a pas pu nous être communiqué. Les pompiers ont quant à eux procédé à un nettoyage de route pendant près de 2 h 30.

Quelques heures plus tard, aux alentours de 5 h 15, c’est un deuxième accident de la circulation qui se produisait à Flénu, à hauteur de la rue des Croix. Les pompiers ont dû intervenir pour une désincarcération. À leur arrivée cependant, plusieurs des individus impliqués dans l’accident avaient pris la fuite et quitté les lieux. Il semble cependant qu’au moins une personne ait été retrouvée deux rues plus loin par la zone de police de Mons-Quévy, appelée sur les lieux. Cette personne a pu être prise en chargée et emmenée à l’hôpital.

Les circonstances des deux accidents n’ont pas été précisées.