Les sociétés de logements publics cherchent un nouveau fournisseur d’énergie : 3 000 familles pourraient perdre le tarif social auquel elles ont droit !

Les allocataires sociaux pourront-ils encore bénéficier du tarif social énergie ? Rien n’est moins sûr. Quatre sociétés de logements publics, à savoir Toit et Moi (Mons), Centr’Habitat (La Louvière), la Sambrienne et le Logis Tournaisien tirent en effet la sonnette d’alarme. Face à la hausse des coûts de l’énergie, plus aucun des fournisseurs commerciaux ne souhaite répondre à l’appel d’offres. Si aucun fournisseur n’est rapidement trouvé, l’ensemble des locataires d’immeubles à appartements des sociétés pourrait ne plus pouvoir compter sur l’application du tarif social.

Le contrat de fourniture de gaz et électricité des quatre sociétés de logements arrivera à échéance ce 31 décembre. Elles se sont dès lors associées au sein d’un marché commun pour désigner leur fournisseur d’énergie pour l’année 2023. Elles ne s’attendaient cependant pas à rencontrer de telles difficultés. “Nous avons passé deux procédures ouvertes européennes pour la fourniture de notre énergie. Cela concerne nos consommations propres dans les bureaux, mais aussi les espaces communs de nos immeubles. Ce marché reprend également la fourniture de gaz pour nos immeubles avec chaudière collective. ”

C’est cette partie du marché qui inquiète les SLSP concernées. “Aucun fournisseur n’a remis d’offre pour ce lot. Il semblerait qu’ils ne souhaitent pas fournir d’énergie à ce tarif. Pourtant, nos locataires dans ces immeubles ont droit au tarif social.” Sans ces offres, les quatre SLSP concernées pourraient donc ne plus avoir de contrat d’énergie sur ces points, ou ne pas pouvoir faire bénéficier leurs locataires du tarif social auquel ils ont pourtant droit. Cela concernerait plus de 3 000 familles. “Si c’est le cas, cela aurait un effet démultiplicateur sur l’augmentation des coûts de l’énergie déjà amenée par le contexte économique actuel et qui touche l’ensemble de la société."

Des augmentations faramineuses

En effet, selon la CREG, l’augmentation du prix du tarif social gaz constatée en 2022 par rapport à 2021 est de quelque 30 % et l’augmentation attendue pour 2023 par rapport à 2022 est d’environ 30 %. En suivant uniquement cette hausse, on peut s’attendre à une augmentation du coût de l’énergie de 60 % (indexation de 1,6) pour le tarif social. “Il s’agit ici de la “simple” augmentation structurelle des coûts. En revanche, si le tarif social n’était plus appliqué après le 1er janvier 2023, il faudrait s’attendre à une augmentation de 620 % des coûts de chauffage."

En effet, le tarif social 2022 s’élève à 3,40 €/kWh et un tarif commercial tourne autour de 13,20 €kWh. Soit une augmentation prévisible de 388 %. En ajoutant à cela l’augmentation de 30 % subie en 2022, on estime l’augmentation totale autour de 620 % par rapport au coût en 2021. “Sachant que l’on s’adresse à un public précarisé, une telle augmentation des coûts sera très difficile à assumer pour ce public. Les charges pourraient ainsi dépasser le loyer, qui est lui limité par rapport aux revenus du locataire. Une situation inédite qui risque également de mettre à mal les SLSP."

Face à cette situation alarmante, les 4 sociétés concernées ont interpellé ensemble leur tutelle, la Société Wallonne du Logement, mais aussi l’Union des Villes et Communes de Wallonie, et les ministres régionaux et fédéraux compétents. En plus de leur propre situation, les SLSP tiennent à alerter sur cette situation à laquelle l’ensemble des sociétés de logements de service public pourraient faire face prochainement et à la perte potentielle d’un droit pour les locataires du secteur.

Face à l’absence de réponses concrète suites aux différentes interpellations des instances compétentes, les SLSP concernées sont toujours à la recherche d’une solution alternative, notamment via le gestionnaire de réseau de distribution ORES.