Déchets sauvages dans les champs : Mons participe à une vaste campagne de sensibilisation

Proposée par BeWaPP, en collaboration avec la Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA) et la Fédération unie de groupement d’éleveurs et d’agriculteurs (FUGEA), la deuxième édition de l’opération “Champs et pâturages plus propres” vient d’être lancée. Elle se clôturera le 25 novembre prochain, non sans avoir été ponctuée de plusieurs actions destinées à rappeler aux citoyens qu’il est important de ne pas jeter ses déchets dans la nature, plus encore aux abords des champs et pâturages.

14 communes wallonnes ont confirmé leur participation à cette campagne de sensibilisation, dont la ville de Mons. Dans chaque commune participante, deux agriculteurs se sont portés volontaires pour devenir les visages de la campagne et accueillir les panneaux de sensibilisation le long de leurs champs. Un appel aux Ambassadeurs de la Propreté locaux a par ailleurs permis de recruter en parallèle des Ambassadeurs chargés de ramasser les déchets.

“Cette étape a non seulement pour but de mesurer la quantité de déchets présents au sol mais également de sensibiliser les automobilistes et les marcheurs”, explique-t-on du côté de la ville de Mons. “Il est en effet important que chacun se rende compte qu’un déchet jeté au sol est un déchet qui devra être ramassé, que ce soit par un ouvrier communal ou un Ambassadeur de la Propreté. ” La seconde étape est la mise en place de panneaux participant à l’ancrage local de la campagne qui est une de ses spécificités.

Tandis que l’agriculteur indique sur le premier panneau le type de culture qu’il pratique ou d’animaux qu’il élève (par exemple "Ici, on cultive des pommes de terre"), le second panneau représentant l’Ambassadeur de la Propreté assène un message sans équivoque : "Pas vos déchets !". S’il est important de travailler là où sont jetés les déchets, il est également primordial de travailler en amont et de sensibiliser les clients aux endroits où sont achetés les produits susceptibles de devenir des déchets sauvages. C’est pourquoi la campagne sera également visible dans les commerces locaux.

BeWaPP relance une opération de sensibilisation contre les déchets sauvages dans les champs. ©D.R.

“Cela nous tenait à cœur de participer à cette opération” explique Charlotte De Jaer, échevine de la Propreté à Mons. “Notre objectif est de conscientiser les automobilistes et les promeneurs à l’importance de jeter ses déchets à la poubelle et non dans les champs de nos agriculteurs. Les gens ne se rendent pas forcément compte que ces déchets représentent un danger tant pour les cultures qui risquent d’être contaminées que pour le bétail qui pourrait les ingérer." Chaque année en effet, des animaux meurent dans d’atroces souffrances après avoir ingéré, par exemple, des canettes abandonnées dans les prairies.

Sur le terrain, jusqu’au 20 novembre prochain, des panneaux de sensibilisation placés en bordure des champs/prairies des agriculteurs sensibilisent les automobilistes et marcheurs au respect du travail des agriculteurs, de l’engagement des Ambassadeurs et par voie de conséquence de la propreté publique. Des affiches sont également visibles dans les commerces de la commune afin de sensibiliser les consommateurs. À Mons, les panneaux sont placés rue de Villers et rue d’Harvengt à Harmignies.

À partir du 21 novembre et jusqu’au 28, un panneau comportant un message axé sur les amendes qui sont d’application pour tout abandon de déchets dans l’espace public viendra compléter les deux panneaux précédents. Restera alors à espérer qu’enfin, le message soit entendu des plus inciviques.