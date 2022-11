Mons : victime d’attentat à la pudeur, elle a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours

Noé (prénom d’emprunt) a formé opposition à un jugement qui le condamnait à quatre ans de prison pour des faits de mœurs à l’égard de mineurs. C’est en 2014 que le prévenu et la victime, alors âgée de 12 ans, se sont rencontrés de manière fortuite dans le train à Mons avant de lui rendre visite au manège équestre dans lequel elle montait.

Les faits viennent seulement aujourd’hui à la barre du tribunal correctionnel de Mons pour la simple et bonne raison que la partie civile s’est constitué cinq après.

"À cette époque, j’étais dans une situation compliquée. Sans logement et sans emploi, ma vie était catastrophique", a confié Noé. "J’ai également eu une enfance difficile durant laquelle mon père me battait. Désormais, je me reprends en main".

L’homme, aujourd’hui âgé de 33 ans, a effectué des massages et fait des bisous à l’enfant de 12 ans. Des faits, que le prévenu n’a pas contesté à la barre. "La victime est encore et toujours traumatisée par les actes de cet homme", a expliqué l’avocate de la partie civile lors de sa plaidoirie. "Elle a même tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Il est même difficile pour elle de trouver un emploi dans le milieu social".

D’après les experts, le risque de récidive du prévenu est bien présent et se situe de modéré à élevé. "Il n’y a vraisemblablement aucune remise en question de votre part et vous vous positionnez en victime à cause de votre enfance complexe", a indiqué le juge.

Des propos déplacés à une adolescente

Le prédateur a également pris pour cible une autre victime, qui n’avait pas encore 16 ans. La majorité sexuelle n’était donc pas encore atteinte. Dans le cadre de ces faits, Noé envoyait notamment des propos assez déplacés et tendancieux par message.

"Aujourd’hui, je ne suis plus attirée par les jeunes filles mais les femmes de mon âge", a poursuivi le prévenu.

Le représentant du ministère public a confirmé la peine de quatre ans de prison assortie d’un sursis probatoire. Au niveau de la défense, un sursis probatoire a été sollicité. Le jugement sera prononcé le 12 décembre.