Les universités et hautes écoles montoises s’engagent dans la démarche zéro déchets

En 2021, la ville de Mons devenait commune zéro déchets et entamé ainsi un vaste programme de diagnostic permettant d’analyser les spécificités de son territoire. Population, nature du bâti, structures scolaires et de petite enfance, structures culturelles et sportives,… Tout était passé au crible dans l’objectif de cibler les publics prioritaires dans la sensibilisation à cette démarche aussi écologique qu’économique.

“Il nous a paru évident que pour une ville universitaire comme Mons, il était indispensable de s’adresser en priorité au public étudiant”, souligne l’échevine de la propreté, Charlotte De Jaer (Ecolo). “D’abord parce qu’ils sont très nombreux à étudier et à vivre à Mons et qu’ils génèrent forcément beaucoup de déchets. Mais surtout parce qu’il est important de conscientiser les jeunes à la problématique des déchets et les amener à les gérer de manière responsable. Nous nous sommes dès lors adressés aux différentes universités et hautes écoles afin d’être partenaires dans cette démarche et nous sommes vraiment ravis qu’ils aient répondu présents. ”

En effet, ce mardi, les deux universités montoises – l’UCLouvain FUCaM Mons et l’Université de Mons – la Haute École Condorcet de la HELHa ont signé la charte zéro déchets étudiants 2022-2023. Chaque école s’engage dès lors à mettre en place des actions dans son établissement et auprès de ses différents publics afin de réduire sa production de déchets. Les établissements signataires ont officiellement été labellisés “Étudiants Zéro Déchet” pour l’année académique 2022-2023.

Les fruits de cette jeune collaboration seront quant à eux visibles dès la semaine prochaine, lors de la Semaine européenne de la Réduction de Déchets. Chaque établissement scolaire a prévu une action par jour autour de la thématique du Zéro Déchet. “L’intervention de la ville de Mons consistera avant tout à apporter de la visibilité aux actions et du matériel de communication à utiliser au sein des campus. Les jeunes impliqués ont fait preuve d’imagination car si le but poursuivi est le même pour tous, les actions sont multiples et diversifiées : ateliers bons gestes, trucs et astuces autour du zéro déchets, vide-dressings, collectes d’anciens smartphones, journées focus gourdes, lunch box et contenants zéro déchet, donnerie, ramassage de déchets, etc,… ”

L’École secondaire Saint Luc se joindra également à l’initiative avec, entre autres, la distribution de collations saines et l’organisation d’un bar à soupes. La volonté de la Ville est d’ailleurs d’étendre bientôt le mouvement à d’autres écoles secondaires intéressées “car le changement durable de nos habitudes passera obligatoirement par les jeunes”, insistent encore les autorités locales.