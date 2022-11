Mons : Une remarque dans une file d’attente pousse un homme à commettre une agression au couteau

Accompagné de sa compagne sur le banc des accusés, Pierre (prénom d’emprunt) devait répondre à la barre du tribunal correctionnel de Tournai de diverses préventions. Le prévenu est notamment poursuivi pour avoir vendu des produits stupéfiants. Selon plusieurs consommateurs, ils s’approvisionnaient auprès de Pierre ou de sa compagne.

"Je reconnais avoir vendu un peu de haschisch mais jamais de cocaïne", a-t-il confié. Lors de la perquisition à son domicile, une balance de précision, des téléphones portable ainsi que du cannabis sont retrouvés sur place. Devant le juge d’instruction, Pierre a confié vendre des produits stupéfiants afin de payer sa propre consommation et celle de sa compagne. À la barre, celle-ci a avoué être une simple intermédiaire. "Je suis consommatrice depuis deux ans", a-t-elle expliqué. "Je dépannais aussi ma mère ma sœur ou encore la voisine".

Pierre est également poursuivi pour de nombreux faits de violence. Notamment, le 2 août 2021, il a porté un coup de couteau sous la poitrine gauche d’un jeune homme. Alors qu’il faisait la file dans une boulangerie sur Mons, le prévenu a dépassé l’ensemble des clients. L’un d’entre eux a formulé une remarque qui a nettement déplu à Pierre qui sortira donc son arme…

Lors de ces multiples actes de violence, le prévenu avait toujours en sa possession une bombe lacrymogène. "J’ai beaucoup de problèmes et certaines personnes sont jalouses", a-t-il répliqué.

En plus des préventions de coups, Pierre est accusé pour de multiples vols dont un vélo d’une valeur de 700 euros. "Je l’ai revendu 20 euros, je trouvais que c’était une bonne occasion".

Le juge a tenu à répliquer : "Même durant le Black Friday, on n’a pas de telles offres".

Le représentant du ministère public a requis une peine de six ans de prison à l’encontre de Pierre et 1 an et 4 mois pour sa compagne. Le jugement sera prononcé le 28 novembre.