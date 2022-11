L’enseigne La Capsulerie débarque aux Grands Prés de Mons

La nouvelle ne passera pas inaperçue auprès des amateurs de café. En effet, la Capsulerie, déjà présente dans le piétonnier montois, ouvre une seconde enseigne au sein des Grands Prés, plus précisément à l’intérieur de l’hypermarché Carrefour. La boutique, totalement indépendante de ce dernier, s’étalera sur plus de 100 m2 et proposera plus de 60 saveurs différentes. A priori, tout le monde devrait y trouver son bonheur.

“La Capsulerie propose des boissons appétissantes à réaliser facilement à la maison avec une machine à café : Caffè latte à la noisette, à la crème brûlée, au spéculoos, Tiramisu,…”, explique-t-on du côté de l’enseigne. “Nous proposons également des machines Espresso, les cafés en grains, des dosettes et capsules de "Caffè Borbone, la célèbre marque de café préférée des Italiens.”

La capsulerie avait installé sa première enseigne en 2018 dans la Grand’Rue et avait, dans la foulée, décroché la Prix Mercure dans la catégorie Jeune Commerce, qui récompense chaque année dix commerces montois. En 2019, l’enseigne avait créé son commerce en ligne. “Nous envoyons désormais des dizaines de colis chaque jour au départ de Mons vers toute la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas ou la France, dont la Corse.”

La Capsulerie a la prétention de permettre aux amateurs de retrouver “le savoir-faire de l’un des meilleurs torréfacteurs italiens dans une capsule.” Café, thé ou chocolat, celles-ci sont compatibles avec les principales machines à café actuelles. Sensible à l’écologie, elle propose aussi des capsules en matière 100 % biodégradable, faite d’amidon et de fibres végétales, de matières entièrement compostables. Certains contiennent par ailleurs du café issu de l’agriculture biologique.