Mons : le futur de la Maison Folie se précise

Ancienne école reconvertie en lieu culturel, la Maison Folie accueille désormais les artistes, associations et citoyens désireux de partager et de recréer du lien. Rendre à ces lieux emblématiques leur identité et permettre au public de se les réapproprier, c’est l’objectif poursuivi par plusieurs parties prenantes, notamment Mars et la ville de Mons. Pendant plusieurs mois, les citoyens ont ainsi été invités à prendre la parole et à exprimer leurs envies, leurs besoins, leurs idées autour d’une tasse de café.

“Nous avons bu du café, beaucoup de café !”, sourit Charlotte Jacquet pour Mars. “Nous avons rencontré physiquement 157 personnes, analysé les réponses de 129 questionnaires, recensé 273 besoins, envies ou projets.” In fine, six groupes de travail ont été mis sur pied afin d’envisager la suite. “Au bout d’un an, on y voit plus clair. Le projet évolue, bouge énormément. Nous avons aménagé les lieux avec un salon, un bar, une salle de réunion, un coin enfant, et accueilli une multitude de personnes. ”

La Maison Folie accueille les citoyens, artistes, associations. ©E. Brl.

Des scènes ouvertes, des ateliers, des animations ou encore une fête de quartier ont ainsi été organisés. “Au bout d’un an d’expérience et de tests en tous genres, on peut confirmer que le projet séduit et répond à une réelle attente. Il est plus que jamais un lieu polyvalent qui permet l’éclosion de projets portés par les citoyens, pour les citoyens.” Baptisée sous son nom d’origine, la Margin’Hall, est encore amenée à connaître des évolutions.

Pour faire face à l’explosion des coûts énergétiques, cette dernière sera ainsi fermée de janvier à mars 2023. Les activités qui s’y déroulaient seront relocalisées à quelques mètres de là, au sein de l’Espace des Possibles. “Lors de la première phase, nous avons identifié les besoins auxquels nous n’avons pas été en mesure de répondre. La deuxième phase nous permettra de tester des espaces dédiés à des fonctions plus précises."

Par exemple des expositions et occupations de longue durée, des répétitions d’artistes et des résidences d’artistes,… Au printemps 2023 et jusqu’en août 2024, les espaces extérieurs, les bureaux et la salle des Arbalestriers seront progressivement ouverts… Après une nouvelle fermeture annoncée entre août 2024 et juin 2026 pour cause de travaux. La ville et Mars ont en effet reçu de la Fédération Wallonie-Bruxelles un subside de 1,8 million d’euros, destiné à la rénovation énergétique des lieux.

“Que deviendront nos activités, comment allons-nous continuer à faire vivre la Maison Folie pendant cette période ? Il est trop tôt pour le dire mais le sujet sera discuté très prochainement”, annoncent d’emblée les porteurs de projet. Plus que jamais convaincus que la dynamique est positive et que le projet répond à des besoins maintes fois exprimés dans la Cité du Doudou, ceux-ci entendent l’exploiter aussi intensément que possible.