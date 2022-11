Interpellé avec des produits stupéfiants dans sa voiture à Mons : "C’était une erreur de jeunesse"

En compagnie d’un ami, Yvan a été contrôlé par des policiers à cause de sa conduite excessive. Mais les agents ont découvert une autre surprise à bord du véhicule.

Le 7 avril 2018, Yvan (prénom d’emprunt) roulait à vive allure dans les rues de Mons. Pas de chance, il se fait intercepter par les services de police. Lors du contrôle, les agents ont constaté une étrange odeur ressemblant fortement à des produits stupéfiants.

Sans surprise, les policiers ont découvert 1 gr de cocaïne et 0,8 de cannabis. Yvan, accompagné d’un ami a indiqué qu’ils se partageaient la quantité. "Seulement une partie m’était dédiée".

Après avoir fait opposition à un jugement qui le condamnait à 6 mois de prison, le prévenu de 26 ans était à la barre du tribunal correctionnel de Mons pour s’expliquer des faits.

En l’absence de son avocat, Yvan n’a pas souhaité reporter le dossier malgré la proposition de la juge. "Je veux en finir avec cette affaire", a-t-il confié. Je travaille et je ne peux pas me permettre de m’absenter à de multiples reprises afin de me rendre au tribunal.

Ne contestant pas les faits, l’ancien consommateur est aujourd’hui maçon. "Cela fait longtemps que je ne touche plus à la drogue. C’était une erreur de jeunesse".

Le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à une mesure de faveur dont un sursis. Yvan, quant à lui, a sollicité une peine de travail. Le jugement sera prononcé le 15 décembre prochain.