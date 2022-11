Mons : Nicolas, fan de Disney, a racheté un site pour cinq euros seulement pour désormais vivre de sa passion

Depuis de nombreuses années, l’univers de Disney fait rêver petits et grands. Entre les différents films, les parcs ou même les radios, tout le monde a un souvenir bien précis qu’il n’oubliera jamais. Nicolas Descamps, un Montois fan de Disney, a fait de cet univers fantastique un métier. Il y a quelques années, il a en effet racheté le site dlrp.fr, soit Disney Land Radio Paris, pour la modique somme de cinq euros pour désormais en faire une radio, un site et de nombreux réseaux sociaux qui brassent une communauté de plus de 160 000 personnes.

“Mon histoire commence il y a plus de dix ans lorsque j’ai eu le projet de lancer ma radio pour y diffuser les musiques de Disney. J’ai finalement abandonné le projet par manque de temps et de moyens”, raconte Nicolas Descamps. “En 2017, je participais régulièrement à des lives shows. Il fallait alors répondre à des quizz sur une application qui permettaient de gagner de l’argent lorsque l’on réalisait un sans-faute. Dans la même période, je me suis demandé ce que devenait le site dlrp.fr. J’avais entendu dire que le site était à vendre donc j’ai décidé d’aller y jeter un œil. Je me suis alors rendu compte que le site était en vente pour cinq euros seulement. Je me suis donc porté candidat pour son acquisition. Finalement personne d’autre n’a fait d’offre et c’est ainsi que tout a commencé. ”

Une fois le site en sa possession, Nicolas avait encore énormément de travail avant de pouvoir lancer son site. “Avant de pouvoir lancer le site, j’ai dû rédiger les articles, préparer la radio, etc ce qui m’a demandé énormément de temps. J’ai finalement pu lancer mon site le 21 janvier 2019”, confie Nicolas Descamps. “Il reprend désormais toute la thématique Disney tout en restant accessible à tous. Je ne veux pas d’un site élitiste. Tout le monde parle de Disney et a vécu des souvenirs au sein des parcs ou à travers les films. Mon objectif est donc de leur parler à tous. ”

Comme tous les autres, Nicolas a également des souvenirs en lien avec l’univers Disney qui l’ont mené au rachat du site dlrp.fr. “Je me souviens d’un séjour à Disneyland Paris où il y avait énormément de neige. J’étais alors habillé d’une combinaison de ski. On se trouvait dans un hôtel avec ma famille et c’est là que ma maman m’a dit qu’on allait se rendre dans le parc. Je ne savais pas, à ce moment-là, qu’on pouvait le faire. Depuis lors, je m’y rends régulièrement”, poursuit Nicolas Descamps.

C’est peu dire que Nicolas se rend régulièrement à Disneyland. Il fait en effet partie d’un programme reprenant les différentes communautés de Disney. Cela lui permet d’y aller régulièrement pour découvrir les nouveautés et en parler sur son site. “Cela permet également de donner une dimension humaine au parc et de voir l’envers du décor”, ajoute-t-il.

D’une communauté de 10 000 personnes après six mois de création à 160 000 personnes aujourd’hui, le chemin accompli est déjà très long mais Nicolas ne compte pas en rester là. “Mes portes restent ouvertes aux passionnés désireux de partager leurs projets”, indique-t-il. “Je voudrais également essayer d’apporter du contenu radio comme des podcasts, des émissions, etc. L’objectif reste d’apporter une expérience ouverte à tous qui peut correspondre à chacun”, conclut Nicolas Descamps. Pour se faire connaître, Nicolas a pu également bénéficier des bons conseils de David Flament et de son agence de communication Soflamingo.

Pour les personnes désireuses de découvrir l’univers de Disney ou de partager leur expérience, le site dlrp.fr contient de nombreux articles et quizz sur le sujet. La radio de Nicolas y est également directement disponible. Les amateurs du petit écran peuvent également télécharger l’application directement sur leur téléphone Androïd.