Un trafic de drogue démantelé par la zone de police de Mons/Quévy : 2 kilos de stupéfiants, du cash et des armes ont été saisis

La semaine dernière, le Service Enquête et Recherche, le Département de l’Intervention et le Groupe d’Appui Spécialisé Proactif de la Zone de Police Mons-Quévy ont perquisitionné les domiciles de plusieurs suspects dans un contexte d’enquêtes relatives au banditisme et au trafic de drogues.

Au total, trois perquisitions ont eu lieu au domicile des personnes arrêtées. Deux d’entre elles ont mené à la saisie de 8600 € de cash, deux armes et des munitions, du matériel de conditionnement de drogue, des faux documents, plusieurs téléphones portables ainsi que des gilets pare-balles, des cagoules et bonnets.

Une troisième perquisition a permis de saisir un peu plus de 2 kg de stupéfiants (marijuana et cocaïne), deux balances de précision, trois PC portables, des cartes d’identité étrangères et de nombreux téléphones portables et cartes SIM.

Durant cette perquisition, a également été découvert et détruit, conformément à la procédure, du matériel potentiellement utilisable à des fins de plantation de cannabis.

Dans le cadre de ce trafic, trois personnes ont été arrêtées et sont actuellement incarcérées.