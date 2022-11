Fermeture définitive de la crèche La Clairière Enchantée à Havré : certains parents regrettent cette décision

La nouvelle est tombée ce vendredi. Après une fermeture temporaire décidée par l’ONE le 27 octobre dernier, la Clairière Enchantée, située à Havré, ne rouvrira pas ses portes. À l’issue d’une audition de la direction, l’Office National pour l’Enfance a jugé nécessaire de lui retirer son autorisation d’accueil. Une décision justifiée par des manquements en matière d’encadrement et donc de sécurité des enfants, administratifs ou encore communicationnels… Mais incomprise de certains parents.

Ce mardi, nous avions rencontré quatre d’entre eux. Ce vendredi soir, Paul Roisin se dit abasourdi. “Nous avions réellement l’espoir que cela réouvre, que tout soit réglé et qu’on puisse tous reprendre nos vies”, explique-t-il. “De mon côté, j’éprouve un profond sentiment d’injustice car pas une fois, l’ONE n’a cherché à recueillir notre sentiment, à savoir si nous souhaitions y remettre nos enfants et si cela aurait été par choix ou par nécessité. De mon côté, ça aurait été par choix !”

Convaincu par le projet pédagogique de la crèche montoise, le père de famille juge que si certains manquements ont été constatés, ils n’ont jamais mis la sécurité de sa fille en péril. “Nous savions qu’il manquait du personnel qualifié. D’autres personnes, que nous connaissions, venaient parfois en renfort. Pas une seconde, je n’ai eu peur pour Jeanne. Je suis déçu et convaincu que retrouver un tel projet pédagogique ne sera pas possible.”

En début de semaine, les parents qui s’étaient mobilisés pour soutenir la directrice, Nanou, et le personnel devraient se réunir. “Pour l’instant, on digère tous la nouvelle. On n’a pas eu l’envie de se rencontrer mais on prévoira d’en discuter dans les prochains jours. La seule chose positive, dans l’histoire, c’est que nous sommes désormais fixés. Nous ne sommes plus dans l’incertitude, nous savons qu’on doit trouver une alternative pour faire garder nos enfants.”

De son côté, l’ONE a rappelé qu’une cellule spécifiquement dédiée à l’encadrement des parents qui se retrouvent en difficulté pour retrouver une place d’accueil serait en contact avec eux dans les prochains jours. Une promesse qui ne suffit pas, aujourd’hui, à apaiser des parents qui souhaitaient que le milieu d’accueil rouvre ses portes durablement.