Harry Potter s’invite au shopping Les Grands Prés à Mons

Le mois de décembre n’a pas encore sonné que les articles dédiés à Saint-Nicolas surplombent déjà les vitrines des magasins. Pour l’occasion, le shopping Les Grands Prés à Mons met les petits plats dans les grands.

Le grand saint sera en visite dès ce samedi 19 novembre à 15h dans un décor magique et original : celui d’Harry Potter. Une saga adorée par l’ancienne et la nouvelle génération. Les Moldus pourront donc découvrir jusqu’au 3 décembre, une grande partie du centre commercial, décorée avec une voiture volante, une tarentule géante, la chouette blanche, l’elfe Dobby et même Harry Potter et Voldemort en plein combat. Attention de ne pas subir un mauvais sort de Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom !

Saint-Nicolas tiendra à être présent à d’autres dates afin de rencontrer les enfants sages : https://www.grandspres.be/fr/events/saint-nicolas?fbclid=IwAR1R0kogmpI5P05Pn83LcK7ivrju3izCyvxOk3s45mEjUl6eRBYidvJdN18

La boutique Gameo/Smartoys possédera aussi un grand stand dédié à Harry Potter où les jeunes et les adultes peuvent découvrir des animations ou encore des jeux. Il sera notamment possible de se prendre en photo devant plusieurs décors Harry Potter ainsi que dans la PhotoBox Funko géante.

"Nous avons suivi le shopping Les Grands Prés dans sa démarche", confie Jurgen Eeckhout, chargé de communication pour Smartoys. "D’autre part, l’enseigne constate que depuis quelques années, la saga Harry Potter gagne en popularité auprès des adolescents. L’occasion pour eux de découvrir articles et décors uniques".

Les personnes qui viendront déguisées dans l’univers Harry Potter au sein du shopping et sur le stand auront la possibilité de tourner une roue de la fortune et gagner des prix spéciaux Harry Potter ou des bons de réduction dans leur magasin.

Un jeu-concours attend également les plus compétitifs devant le décor du château de Poudlard !