La tentative d’enlèvement à proximité de l’école Notre-Dame de Messines n’en était finalement pas une

Plus de peur que de mal pour l’élève de l’école Notre-Dame de Messines qui pensait être victime d’une tentative d’enlèvement. La zone de police Mons/Quévy révèle en effet que l’écolier s’est retrouvé au milieu d’un énorme quiproquo. Les hommes présents au sein de la camionnette étaient en fait en pleine discussion avec un membre de leur famille et n’avaient nullement l’intention de kidnapper qui que ce soit.

“À la suite de l’enquête menée par nos services, il appert que la tentative d’enlèvement sur un élève de l’école primaire Notre-Dame de Messines, qui a fait la une ce début de semaine, n’en était pas une. Il s’agit, en réalité, d’un malheureux concours de circonstances”, indique la zone de police de Mons/Quévy.

Lundi dernier, des personnes de la même famille se sont en effet rencontrées fortuitement et ont commencé à entamer une discussion. L’une était devant son domicile et les autres (un adolescent et son père) sont à l’arrêt, à bord de ladite camionnette. Le jeune élève passant, à ce moment, a cru être interpellé par l’une des personnes présente dans véhicule alors qu’en réalité, les occupants sont simplement en discussion avec la personne de leur famille.

“La direction de l’établissement ainsi que la famille de l’élève ont été contactées par nos services afin d’être informées du quiproquo. Bien que dans le cas présent, nous pouvons être pleinement rassurés, la police continue de conseiller à chacun de ne pas hésiter à contacter ses services face à toutes situations suspectes”, conclut la zone de police.