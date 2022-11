Mons : Par jalousie, il frappe sa petite amie avec un téléphone portable

La jalousie peut nous mener à commettre parfois l’irréparable. En décembre dernier, Benoît (prénom d’emprunt) a constaté que sa petite amie correspondait encore et toujours avec son ex-compagnon par message.

Pris d’un coup de folie et extrêmement jaloux, le jeune homme, originaire de Mons s’est rendu à l’école où la victime étudiait afin d’avoir de réelles explications. Sur place, une dispute a éclaté entre le couple à tel point que Benoît s’est emparé du téléphone de sa petite amie et l’a frappé au visage à l’aide de l’objet. Plusieurs hématomes seront constatés par les forces de l’ordre.

Lors de son audition auprès des services de police, il a fortement nié les faits en indiquant que la victime "s’était fait cela toute seule. C’est une folle qui se mutile", a-t-il même ajouté.

D’après la partie civile, la petite amie de Benoît a été tétanisée et choquée à la suite de cette scène de coups où elle a par ailleurs, été insultée de différents noms d’oiseaux. Le jeune montois, a également proféré des propos aberrants et obscènes aux parents de la victime. Un dommage moral de 5 000 euros a été sollicité.

Présent à la barre du tribunal correctionnel de Mons, le prévenu a désormais avoué les faits. En précisant toutefois, qu’il avait frappé la jeune femme à l’aide de ses mains et non du téléphone. Ce qui est loin de changer quelque chose à la gravité des faits. Benoît est malheureusement bien connu de la justice. Il possède de nombreux antécédents pour vols avec effraction et des faits de coups et blessures.

Même s’il s’est excusé auprès de la victime quelque temps après les faits, le représentant du ministère public a requis une peine de 8 mois de prison.

Selon l’avocat de la défense, le prévenu a beaucoup de mal à gérer sa colère et son impulsivité. La plus grande clémence du tribunal a été sollicitée. Le jugement sera prononcé le 16 décembre.