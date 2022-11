Quaregnon et Colfontaine sont les communes les plus denses de la région Mons-Borinage

Nous avons analysé commune par commune les chiffres démographiques livrés par le site de statistiques Statbel. En région de Mons-Borinage, la population est restée stable puisqu’on compte 1 685 habitants de plus par rapport à 2021 pour atteindre les 260 192 individus.

C’est bien entendu à Mons, plus grande commune de l’arrondissement avec ses 147 km² et ses 96 545 habitants que la population est la plus élevée. Les Montois comptent parmi eux 840 individus en plus par rapport à 2021 soit une augmentation de 0,88 %.

Mais c’est à Jurbise que l’augmentation de population est la plus significative avec 147 Jurbisiens supplémentaire en un an soit une augmentation de 1,38 %. À l’inverse, des communes comme Frameries (-28 habitants), Hensies (-12) ou surtout Quaregnon (-62) ont connu une diminution de la population.

Du point de vue de la densité de population, c’est dans le Borinage qu’elle est la plus élevée. Colfontaine et Quaregnon se partagent ainsi plus ou moins les lauriers avec respectivement 1 507 et 1 684 habitants au km². Les deux communes voisines devancent Boussu (992), Frameries (832) et "seulement" Mons (654).

Sans surprise, c’est du côté de Lens que la densité de population est par contre la plus faible avec 93 habitants au km². Honnelles (117) et Quévy (124) complètent ce podium particulier.

Sur le plan de la superficie, Mons est sans conteste la plus grande commune de l’arrondissement loin devant Saint-Ghislain et ses 70,6 km².Suivent Quévy (65,4), Jurbise (58,2) et Lens (49,8).