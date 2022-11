La zone de police Mons/Quévy a requis la justice pour quatre faits commis à l’encontre de policiers

Après le meurtre d’un policier à Bruxelles, les zones de police ont à cœur de mettre les moyens pour que les individus ayant commis des faits contre un membre de leur personnel soient punis. La Zone de police Mons/Quévy a d’ailleurs requis la justice pour des faits commis par des tiers à l’encontre de membres de son personnel.

Le premier se déroule en 2020 lorsqu’un homme ivre avait percuté une façade avec son véhicule. Il était agressif avec les policiers intervenant et ne respectait pas la distanciation sociale imposée. L’auteur avait filmé les intervenants et les avait menacés. Le Tribunal Correctionnel de Mons a prononcé son jugement le 13 octobre dernier et a condamné l’individu à une peine d’emprisonnement d’un mois. Au civil, il est condamné à indemniser les deux policiers à hauteur de 250 euros chacun.

Le second fait à lieu cette année. “Deux individus ivres, qui refusaient de quitter le domicile d’un ami, ont été contrôlés par nos services. Ils se sont montrés agressifs envers les deux policiers intervenant et les ont insultés. Lors de leur menottage, ils se sont rebellés et ont blessé une policière lui causant une incapacité de travail de 23 jours”, indique la zone de police de Mons/Quévy. “Le Tribunal Correctionnel de Mons a prononcé son jugement le 13 octobre dernier et a condamné les deux individus à six mois d’emprisonnement ferme. Au civil, ils sont condamnés solidairement à indemniser la policière à hauteur de 1 116 euros et la Zone de Police à 500 euros provisionnels. ”

Une histoire de bagarre survenue au Marché aux Herbes en 2022 est également passée devant la justice. Un individu avec des antécédents judiciaires et ayant consommé de la cocaïne et de l’alcool a donné un coup de poing à l’un des trois policiers intervenant. Sans cesse, il les a insultés et a tenu des propos misogynes à l’encontre d’une policière. Le Tribunal Correctionnel de Mons a prononcé son jugement le 13 octobre et a condamné l’auteur à une peine d’emprisonnement d’un an assortie d’un sursis probatoire durant trois ans. Au civil, il a été condamné à dédommager les trois policiers à hauteur de 300 euros chacun.

Enfin, en 2019, sur demande du service 100, deux policiers se sont rendus au domicile d’un homme ingérable ayant ingéré une grande quantité de médicaments. Il a porté plusieurs coups de tête et de pieds aux visages des policiers. Le Tribunal Correctionnel de Mons a prononcé son jugement le 17 mars dernier et condamné l’auteur à indemniser les policiers à hauteur de 500 euros. Au pénal, les préventions sont déclarées établies et a ordonné une suspension du prononcé de la condamnation pendant une durée de deux ans.