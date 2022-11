Havré : la ligne de bus 18 impactée par les travaux de la rue Camille Toussaint : “un des deux arrêts a pu être conservé”

Le TEC a mis en place un itinéraire bis pour impacter le moins possible les habitudes des riverains.

S’organiser lors de travaux n’est jamais évident. Les riverains de la rue Camille Toussaint à Havré l’ont compris récemment à leurs dépens. La ligne de bus 18, qui permet aux habitants d’aller de la cité du Congo à Mons, est en effet impactée par ce chantier, qui devrait s’étaler jusqu’à fin 2023. Le bus ne passe en effet plus que dans un sens laissant de nombreux questionnements dans l’organisation des riverains et enfants qui empruntent cette ligne pour se rendre à l’école ou au travail. Le TEC se veut tout de même rassurant, rappelant que des déviations sont mises en place.

“Plus de bus dans notre rue pendant les travaux de la rue Camille Toussaint. Bonne chance à nos enfants du coup… ”, peut-on lire sur les réseaux sociaux. “Nos enfants sont dans l’embarras”, poursuit une autre habitante. Les témoignages se multiplient en effet sur les réseaux sociaux depuis le début du chantier de la rue Camille Toussaint.

Contacté par nos soins, le service de transport en commun (TEC) nous a affirmé que tout avait été pensé pour que les riverains puissent prendre le bus pratiquement normalement. “Il y a une situation assez compliquée ces jours-ci à cause des travaux de la rue Camille Toussaint. Une déviation a en effet été mise en place mais une rue s’est affaissée depuis hier. Des travaux sont donc en cours à ce niveau-là également. La situation devrait normalement revenir à la normale ce vendredi permettant aux usagers du TEC de suivre l’itinéraire bis prévu à l’origine”, explique Audrey Lepape, chargée de communication pour le TEC à Mons.

Lorsque l’itinéraire bis pourra à nouveau être suivi – dès ce vendredi normalement – les habitants pourront prendre le bus sans problème bien qu’ils devront modifier légèrement leurs habitudes. “Deux arrêts de bus sont installés dans la cité du Congo. Lors des travaux de la rue Camille Toussaint, seul l’un des deux peut être desservi. Nous avons donc choisi de desservir celui allant dans le sens de Mons”, poursuit Andrey Lepape. “Selon les statistiques, les habitants vont plutôt vers Mons le matin et reviennent de Mons vers la cité du Congo l’après-midi. Nous avons donc conservé le sens vers Mons pour que, le matin, les habitudes des habitants puissent rester inchangées. ”

Pour le retour, par contre, quelques adaptations devront être appliquées. “Pour le retour, deux solutions s’offrent aux habitants”, rassure Audrey Lepape. “La première possibilité est de s’arrêter à l’arrêt “cabine électrique” et d’ensuite marcher un kilomètre pour arriver à la cité du Congo. Pour les personnes moins mobiles ne pouvant pas se déplacer sur un kilomètre, il est également possible de rester dans le bus jusqu’à Gottignies puis Ville-sur-Haine. Il fera ensuite demi-tour pour revenir à la cité du Congo en allant vers Mons. Les habitants ne perdront donc que 5 minutes si le chauffeur ne fait pas de pause et, s’il en fait une, ils ne devront patienter que 10 à 15 minutes. ”

Des solutions existent donc pour les habitants. Stéphane Thiery, porte-parole du TEC, rappelle quant à lui “que lors de travaux ou de périodes hivernales, il n’y a pas de solution miracle. Nous essayons tout de même de mettre en place des lignes bis impactant le moins possible les habitudes des usagers. ”