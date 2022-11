Mons : Trois individus interpellés avec 112 gr de cannabis dans leur véhicule

Greg, Fabio et José (prénoms d’emprunt) circulaient avec une légère quantité de cannabis dans leur véhicule. Selon leurs dires, ils avaient effectué un achat groupé.

Lors d’un contrôle routier se tenant le 4 avril 2020 à Mons, les policiers interpellent un véhicule composé de trois individus. En effectuant une fouille, les agents sont tombés sur 112 gr de cannabis, des téléphones portables ainsi que de l’argent liquide.

Greg et Fabio (prénoms d’emprunt), présents sur les bancs des accusés, devaient comparaître à la barre du tribunal correctionnel de Mons. Les jeunes hommes ne contestent nullement les faits et indiquent qu’ils avaient effectué un achat groupé. Les 112 gr retrouvés devaient donc être partagés en trois.

À la suite de leur interpellation, des perquisitions et des analyses téléphoniques ont été entreprises. Elles seront loin d’être glorieuses d’après les enquêteurs.

“On a bien constaté des échanges de SMS entre les trois prévenus abordant le sujet des stupéfiants. Cependant, rien ne démontre une quelconque vente à l’égard de tierces personnes. Nous n’avons pas en face de nous les dealers du siècle”, a indiqué le représentant du ministère public. Une peine d’un an de prison a été requise à l’égard du prévenu faisant défaut et une mesure de faveur pour Greg et Fabio.

”Greg est aujourd’hui un homme qui a beaucoup évolué”, a précisé l’avocat de la défense. “Il a pris conscience qu’il devait se reprendre en main et choisir de bonnes fréquentations”.

Concernant les faits, l’avocat a stipulé que le dossier ne comportait aucun élément objectif concernant un éventuel trafic. Une suspension simple du prononcé a été sollicitée. Le jugement sera prononcé le 22 décembre.