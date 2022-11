Mons : Violent avec sa compagne, il l’empêchait même de travailler

Rencontrés sur un site de rencontre et mariés depuis juin 2018, Julien (prénom d’emprunt) et son ex-compagne vivaient une relation tumultueuse et excessivement toxique. L’homme de 38 ans devait s’expliquer à la barre du tribunal correctionnel de Mons pour des faits de coups et blessures du 27 mai 2019 au 30 mars 2020 à l’égard de son ex-femme.

En dernier lieu, le prévenu aurait violemment saisi la victime par le bras avant de la pousser vers le fauteuil et lui donner plusieurs coups sur la cuisse. Ce que Julien, originaire de Mons, a démenti. “Je n’ai jamais fait preuve de violence”, a-t-il indiqué. “Je l’ai juste empoignée une seule fois par la veste. C’est le seul geste brusque et déplacé que j’ai pu avoir”.

Toutefois, un rapport médical démontre que l’ex-compagne du prévenu possédait plusieurs hématomes et ecchymoses sur le corps. Des certificats médicaux font par ailleurs, partie du dossier.

Des violences physiques et psychologiques

D’après la partie civile, la victime subissait de nombreuses violences physiques mais également psychologiques de la part du prévenu dès leur mariage. Un psychiatre fait d’ailleurs état d’un stress post-traumatique à la suite de ces événements tragiques. “Il l’empêchait même de travailler et d’avoir un contrat fixe. Si c’était le cas, il se mettait en colère”, a révélé l’avocate. Un dommage moral de 2000 euros a été sollicité.

Julien n’étant pas connu de la justice pour avoir un comportement violent, le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à une mesure de faveur.

L’avocat de la défense a demandé de requalifier les préventions en “violences légères”. Selon lui, il n’y a pas assez d’éléments objectifs dans le cadre de ce dossier. “Lorsqu’elle porte pour la première fois plainte, la victime met trois jours à le faire en précisant qu’elle aurait été prise à la gorge et claquée contre un mur. Pourquoi attendre un certain laps de temps ?” s’est interrogé Me Discepoli. Il a donc sollicité l’acquittement de son client ou une suspension simple du prononcé.

Aujourd’hui fiancé à une autre femme depuis deux ans, Julien n’a plus aucun contact avec la victime et souhaite passer à autre chose. Le jugement sera rendu le 22 décembre prochain.