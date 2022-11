TC Mons : Après avoir reçu une violente gifle de la part de son compagnon, elle a perdu une partie de l’audition

Le 15 mai 2018, une dispute a éclaté entre Marie et Philippe (prénoms d’emprunt) en couple depuis une dizaine d’années. Au cours de ce différend, l’homme de 61 ans a porté une gifle violente au niveau de l’oreille droite de la victime. Complètement sonnée, elle a tout de même occasionné une griffure à son ex-compagnon pour se défendre.

Après s’être rendue aux urgences, Marie a constaté les coups auprès de son médecin traitant puis un ORL. Le spécialiste a diagnostiqué une importante perforation au niveau du tympan causant une perte d’audition de 30 décibels.

Le 1er août 2018, une nouvelle scène de coups s’est déroulée au sein du domicile familial et a mis fin à la relation qu’entretenait le couple. Cette fois, dans la cuisine, Philippe a attrapé son ex-compagne par les cheveux et lui a porté plusieurs coups de poing. Les violences se sont d’ailleurs poursuivies à l’extérieur. Un témoin a déclaré que la victime poussait des cris et était en pleurs.

À la barre du tribunal correctionnel de Mons, Philippe a contesté les faits. “Nous avions régulièrement des disputes en lien avec l’argent”, a confié le prévenu. “Aujourd’hui, nous restons en contact en raison de biens immobiliers communs”. La juge qui présidait l’audience a interrogé Philippe sur les lésions constatées au niveau de l’oreille de Marie. “Je ne peux pas m’en expliquer”, a-t-il rétorqué.

”Selon moi, j’ai échappé à la mort. Je suis une survivante”.

La partie civile n’a pas hésité à revenir sur le comportement étrange du prévenu à l’arrivée des policiers le jour des faits. “Les agents ont indiqué que Philippe se montrait hautain et arrogant. Il leur riait au nez et avait même pris en otage le chien de ma cliente”.

Présente à l’audience, Marie a tenu à s’exprimer. “Dès que nous avons été mariés, il a commencé à être méchant en me rabaissant systématiquement avant de s’excuser avec des cadeaux”, a-t-elle précisé. “Par la suite, il est devenu de plus en plus violent jusqu’à en venir aux mains. Il m’a même dit avec un ton glacial : je vais te tuer et te prendre tout ton fric. Selon moi, j’ai échappé à la mort. Je suis une survivante”.

D’après le représentant du ministère public, l’auteur des différentes préventions refuse d’admettre et de voir les souffrances qu’il cause aux autres. Une peine d’un an de prison a été requise.

”Parce qu’il est hautain et arrogeant il faut le condamner ?”, s’est exclamé l’avocat de la défense lors de sa plaidoirie. “Il a été marié trois fois et ses deux précédentes épouses sont toujours en vie, je tiens à vous rassurer”. Une suspension simple du prononcé a été sollicitée. Le jugement sera prononcé le 20 décembre.