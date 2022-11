Des actions de sécurité menées ce mercredi aux abords d’écoles de Ciply et Hyon

La zone de police de Mons/Quévy veille au grain pour s’assurer que les écoliers puissent rejoindre leurs parents en toute sécurité à la sortie de l’école. Ce 30 novembre, en début et fin de matinée, les inspecteurs de quartier du commissariat de Proximité de Mons-Centre ont donné suite au travail préventif mené à chaque rentrée scolaire, en septembre.

“Deux établissements scolaires situés à Hyon et à Ciply ont été ciblés pour des problématiques de roulage connues aux heures d’entrée et de sortie d’école. Une attention particulière au respect des règles de stationnement, de sécurité et de circulation a été le fil conducteur de l’opération de sécurisation de ce jour”, indique la zone de police de Mons/Quévy.

Au total, la zone de police a réalisé 34 avertissements pour stationnements irréguliers ainsi que deux avertissements pour phares éteints. Deux PV ont été dressés, l’un pour stationnement à quatre roues sur le trottoir et un autre pour circulation en sens interdit. Les piétons ont également été réprimandés puisqu’un avertissement pour une traversée piétonne hors des passages dédiés a été fait.