Johnny Hallyday à l’honneur dans le cinéma Imagix de Mons ce lundi 5 décembre

Les fans de Johnny sont attendus au cinéma Imagix lundi prochain pour la diffusion unique de son concert de Bercy 92. Les cinémas de Mons et Tournai diffuseront cet événement mythique pour commémorer les cinq ans de sa disparition. À l’époque 250 000 spectateurs s’y étaient rendus pour écouter et applaudir l’idole des jeunes.

Un concert mythique avec tous les ingrédients qui ont fait la renommée des spectacles de Johnny Hallyday, une mise en scène grandiose et des tubes intemporels comme “La musique que j’aime”, “Gabrielle”, “Que je t’aime”, “L’envie”, “Je te promets”, “Diego”,… Bref, un show grandiose et mémorable qui avait rassemblé, à l’époque, près de 250 000 spectateurs sera à revivre au sein des salles d’Imagix Mons et Tournai ce lundi 5 décembre.

Attention, les fans de Johnny ne devront pas manquer à l’appel. La diffusion est en effet prévue uniquement pour cette date. À vos agendas donc ! “Imagix s’engage à faire vivre l’expérience dans les meilleures conditions, confortablement installé dans un siège, en dégustant notre délicieuse gamme de pop-corn”, confie le cinéma Imagix. “Les spectateurs auront l’impression de remonter dans le temps, et d’assister au concert de “l’idole des jeunes” comme s’ils y étaient ! Un concert historique à ne surtout pas manquer et à vivre sur super-grand écran. ”

Les tickets sont déjà en vente sur le site d’Imagix. Seules les implantations de Mons et Tournai auront l’honneur de diffuser ce concert mythique remastérisé sur grand écran. Un rendez-vous à ne pas manquer !