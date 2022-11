L’auteur d’un braquage dans une pharmacie de Jemappes retrouvé et arrêté quelques heures après son méfait

L’auteur d’un braquage à Jemappes a été pris la main dans le sac quelques heures après son méfait. La zone de police de Mons/Quévy est en effet intervenue rapidement suite au vol de la somme de 300 euros dans une pharmacie. Après quelques recherches et une description de l’individu par la victime, la police est parvenue à retrouver la trace du braqueur, non loin de son domicile. Elle a ensuite pu procéder à son arrestation.

”Ce 28 novembre, en début d’après-midi, le dispatching de la Zone de Police Mons-Quévy a reçu l’appel d’une gérante de pharmacie à Jemappes pour un fait de vol dont elle vient d’être victime”, indique la zone de police de Mons/Quévy. “La menaçant d’un couteau, l’auteur a dérobé un peu plus de 300 euros dans la caisse de son établissement. ”

Tout s’est ensuite passé très vite. “Alors que l’équipe du département de l’Intervention dispatchée faisait route vers la pharmacie pour les suites d’enquête, elle a transmis au GASP, l’unité spéciale de notre Zone de Police, le descriptif de l’auteur ainsi que celui du véhicule utilisé pour sa fuite. En fin d’après-midi, l’auteur des faits est identifié et son véhicule retrouvé non loin de son domicile. Les équipes ont alors pu procéder rapidement à l’arrestation de l’incriminé. Lundi soir, il a été privé de liberté et présenté à la Juge d’Instruction qui le placera sous mandat d’arrêt le lendemain”, conclut la zone de police Mons/Quévy.

Le parquet de Mons s’est ensuite saisi de l’enquête.