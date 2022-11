Retour aux sources pour le Love International Film Festival de Mons (Vidéo)

Le festival, qui approche de la quarantaine, revient aux bases avec cette nouvelle appellation qui lui donne une dimension plus internationale.

Que les puristes et les habitués du festival montois ne paniquent pas. Ce nouveau nom ne changera en rien l’esprit du festival qui fêtera donc en 2024 son 40e anniversaire. “Comme un peu tout le monde, lorsqu’on approche la quarantaine, cela représente un peu un tournant, on se remet en question”, explique Jean-Paul Deplus, président du festival. “C’est un peu ce qui nous a motivés à modifier l’appellation du festival. On se doit de réfléchir à ce qui s’est passé avant et à la suite et donc on se dit qu’en passant à une notion plus large, avec un mot aussi connu de manière internationale que le mot “Love”, on peut toucher un public encore plus large et moderniser encore cette thématique. Des films d’amour il y en a toujours eu, il y en aura encore…”

Le retour du mot “amour” dans l’image du festival qui l’avait quittée en 2018, c’est un symbole fort. “On est particulièrement aidé pour l’instant par… la Coupe du Monde avec son symbole One Love qui véhicule une notion très universelle et sans barrière de genre, d’identité amoureuse ou sexuelle et donc on s’inscrit aussi là-dedans avec ce message qui dit que l’amour est universel.”

Avec un logo épuré aux couleurs non seulement montoises mais aussi de l’amour et qui remet au premier plan le thème premier du festival, le changement est principalement identitaire. “On a dû se positionner pour savoir comment revaloriser le festival et ce malgré une édition 2022 réussie avec un public généralement plus jeune qui y a participé”, complète Maxime Dieu, délégué général du festival. “Il fallait que l’on se demande quel public on voulait toucher à l’avenir et quel est le cachet qu’on voulait donner au festival tout en s’intégrant dans le monde numérique. “Love” est un mot qui résonne de manière différente que “Amour” et qui remet en évidence la dimension internationale du festival. Plus que jamais, aujourd’hui, on ne peut pas faire un festival uniquement francophone belge et donc cette modification de l’intitulé du festival représente aussi un signe d’ouverture.”

La 38e édition du Love International Film Festival de Mons se tiendra donc du 10 au 18 mars prochains. La sélection est en train d’être effectuée et le programme complet ne sera dévoilé qu’en février.